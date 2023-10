L’arbitro gli mostra un cartellino bianco, il calciatore non capisce: ha un significato speciale L’episodio è avvenuto in una partita di quinta divisione del campionato portoghese. La decisione presa dal direttore di gara avviene in un momento particolare del match.

Il direttore di gara ha estratto il cartellino bianco nei confronti di un calciatore.

Un calciatore della quinta divisione portoghese è rimasto a bocca aperta quando si è accorto che l'arbitro stava per estrarre il cartellino dalla tasca. Non ne capiva il motivo, alla luce dello sviluppo dell'azione e del suo atteggiamento. Più ancora è rimasto di stucco nel vedere il colore: era bianco e dietro quel "provvedimento" c'è un significato speciale.

Il rewind della sequenza videoclip aiuta a capire cosa è accaduto e perché il direttore di gara ha voluto suggellare quel momento. Tutto nasce da un errato controllo di un difensore che, impossessatosi della palla rilanciata dal portiere avversario, commette un errore clamoroso: sta per passarla all'estremo difensore perché la rinvii ma inciampa, sbaglia e concede involontariamente la sfera all'attaccante che era alle spalle.

La scelta dell’arbitro non è un provvedimento sanzionatorio ma ha valore di encomio.

L'uno cade, in preda a un dolore muscolare improvviso. L'altro fa qualcosa di così lodevole sotto il profilo della lealtà sportiva da meritare gli applausi del pubblico. Sceglie di non approfittare di quella situazione di vantaggi fortuita, non affonda la giocata, rallenta la corsa fino a fermarsi poi spedisce la palla fuori. S'è reso conto che l'avversario deve essersi fatto male davvero, non se la sente di andare in gol in quel modo e col suo gesto agevola l'intervento dello staff medico.

È in quel momento che l'arbitro si avvicina al giocatore, gli fa i complimenti e gli mostra il cartellino bianco sottolineando quell'atteggiamento di fair-play. Il cartellino bianco è opzione non ufficialmente riconosciuta dal Board mondiale del calcio né adottata in altri Paesi ma il Portogallo ha voluto introdurla per incoraggiare la grande correttezza nel gioco.

L’attaccante spedisce la palla fuori dopo essersi accorto dell’infortunio del difensore.

È la prima volta che il cartellino bianco viene utilizzato nel calcio maschile, mentre non è novità – sempre in Portogallo – per quanto riguarda il calcio femminile. A gennaio scorso, in occasione di una partita tra Sporting Lisbona e Benfica, scandì un bel momento di solidarietà tra squadre per un malore avuto in panchina da uno dei membri delle squadre: entrambi gli staff medici furono pronti all'intervento.

Nell'attesa che il governo del calcio internazionale si pronunci sulla possibile introduzione del cartellino bianco, il Portogallo ha fatto da apripista. In precedenza era stato l'ex presidente della Uefa, Michel Platini, a caldeggiare l'utilizzo della "white card" ma aveva uno scopo differente: punire i calciatori che protestano troppo, infliggendo loro una sorta di espulsione temporanea (10 minuti).