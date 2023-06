L’Arabia Saudita vuole Gattuso, non c’è solo una squadra per lui: tratta con il Primo Ministro Gattuso potrebbe tornare in pista allenando in Arabia Saudita: non c’è ancora una squadra per lui, ma solo la proposta del Primo Ministro.

A cura di Ada Cotugno

Anche Gennaro Gattuso potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. L'esperienza al Valencia gli ha lasciato l'amaro in bocca: l'allenatore ha rescisso il suo contratto dopo pochi mesi a causa dei pessimi risultati maturati sotto la sua gestione.

Da gennaio è senza panchina e anche per lui potrebbero aprirsi le porte della Saudi Pro League, nel suo grande progetto di rinnovazione che coinvolge allenatori e giocatori presenti in Europa, volti noti per poter dare uno slancio diverso alle squadre del Paese.

E la meta non dispiacerebbe affatto a Gattuso che sta ascoltando con attenzione le proposte del Primo Ministro saudita. Una squadra per lui non c'è ancora, dato che le trattativa in quel campionato funzionano in modo diverso rispetto a quello al quale siamo abituati da sempre.

I nomi più grandi, come i tanti giocatori approdati lì dalle big europee e anche gli allenatori, non parlano direttamente con le squadre ma con il Premier. Spetta a lui formulare la proposta economica e trovare l'accordo con lo sportivo, al quale verranno poi proposti diversi progetti tecnici.

Gattuso quindi non sa ancora quale squadra potrebbe dirigere nel prossimo campionato: qualora dovesse accettare l'accordo messo sul piatto, potrebbe scegliere fra alcune società alla ricerca di un allenatore.

Una situazione mai vista prima in Europa, ma che è diventata la prassi in Arabia Saudita. In ogni caso tutte le squadre si stanno rinforzando con grandi nomi e dopo aver trovato l'accordo sull'ingaggio Gattuso potrà scegliere il progetto più congeniale alle sue idee e al tipo di calcio che vuole proporre.

Le trattative sono ancora in corso, ma la proposta potrebbe concretizzarsi a breve. Dopo alcuni mesi di riposo l'allenatore italiano è pronto a tornare in pista e quella saudita è una piazza che potrebbe aiutarlo a rilanciarsi nel mondo del grande calcio.