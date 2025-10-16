L’Arabia Saudita va ai Mondiali e i giocatori guadagnano una fortuna: pioggia di milioni come premio

L’Arabia Saudita va ai Mondiali e i giocatori come premio hanno ricevuto una pioggia di milioni. Ognuno di loro potrà beneficiare della cospicua somma di denaro predisposta da Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro dello Sport.

L'Arabia Saudita ha sprecato diverse occasioni contro l'Iraq nell'ultimo turno di qualificazione ma è comunque riuscita a staccare il passo per il terzo Mondiale consecutivo. La squadra di Hervé Renard ha dominato il possesso palla a Gedda anche se è mancato il gol. Il risultato però, è arrivato lo stesso. L'Arabia Saudita aveva sorpreso il mondo battendo l'Argentina ai Mondiali 2022 in Qatar, e ora cercherà di superare la loro miglior performance in un Mondiale: il cammino fino agli ottavi di finale ad USA 1994.

La notte di Gedda però ha regalato all'Arabia, ai giocatori e allo staff anche un altro motivo per festeggiare: un grosso premio in denaro. Una pioggia di milioni di euro è infatti finita nei conti correnti di ognuno dei calciatori in rosa (verosimilmente anche CT e membri dello staff tecnico e sanitario ndr). Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa finanziaria Asharq Business, il Principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Ministro dello Sport in Arabia Saudita, ha predisposto un premio esagerato.

Abdulaziz bin Turki Al Faisal, il Ministro dello Sport del regno.

Ogni giocatore infatti ha ricevuto 5 milioni di riyal sauditi, equivalenti a 1,15 milioni di euro. Un'autentica fortuna se consideriamo che si tratta solo della qualificazione ai prossimi Mondiali. Difficile immaginare infatti cosa dovesse accadere se davvero l'Arabia Saudita dovesse riuscire a superare anche la fase a gironi nel torneo che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada o addirittura migliorare il suo storico risultato degli ottavi di finale raggiunti appunto una sola volta.

La festa dell’Arabia Saudita.

Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro dello Sport del regno, ha autorizzato personalmente il generoso bonus da consegnare nelle mani dei giocatori. La qualificazione è stata celebrata in grande stile, con giocatori e staff tecnico trattati come eroi nazionali. Di fatto dopo un periodo altalenante sotto la guida di Roberto Mancini, il ritorno di Renard ha rivitalizzato i Green Falcons che adesso sperano di ripetere una nuova impresa con un altro miracolo sportivo dopo la vittoria storica sull'Argentina in Qatar nel 2022.