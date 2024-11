Laporte fa un regalo da urlo ai giocatori della Spagna: nella scatola c’è un video, poi oro e diamanti

video suggerito

Aymeric Laporte ha lasciato tutti di stucco all'interno dello spogliatoio della nazionale spagnola di calcio. Il difensore ex Manchester City che attualmente milita nell'Al Nassr ha voluto fare un regalo a sorpresa per tutti, compagni di squadra e staff tecnico. Una confezione speciale con all'interno un preziosissimo ciondolo in oro e diamanti, dal valore di migliaia di euro. Tutto personalizzato, per rendere omaggio al gruppo con cui ha vinto il titolo di campione d'Europa.

Regalo da record per Laporte ai giocatori e al team della Spagna

Una volta arrivati in ritiro a Copenaghen, i componenti del team Spagna hanno trovato ad attenderli un pacco nero con la dicitura "Campioni d'Europa 2024". Aprendolo ecco spuntare a sorpresa un piccolo schermo, pronto a trasmettere le immagini del trionfo continentale della scorsa estate. Mentre scorrevano le foto dei momenti più significativi dell'impresa iberica, ecco che Morata e compagni hanno potuto ammirare il contenuto della scatola ovvero un ciondolo preziosissimo pendente personalizzato con il proprio nome. Tutto accompagnato da una targhetta in oro.

Espressioni sorprese per tutti i protagonisti per questo oggetto di lusso realizzato a quanto pare da un'azienda londinese. Laporte dopo la vittoria del torneo ha deciso di fare qualcosa di speciale e ha commissionato questo pensiero per tutti. Dopo 4 mesi ecco il prodotto finito per far felice tutta la squadra.

Le parole di Laporte dopo il super regalo alla Spagna

Grande soddisfazione da parte di Laporte per aver regalato un sorriso a suon, probabilmente, di milioni di euro. Queste le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali della Federazione spagnola: "La Coppa Europea è la cosa più bella che mi sia capitata nella mia carriera e mi piace ricordare i momenti storici come li conosco, avendo un dettaglio con le persone con cui l’ho condiviso. Mi fa emozionare moltissimo. Siamo una famiglia".