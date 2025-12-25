Calcio
Lamine Yamal spiega perché non può avere una ragazza: ha una bizzarra abitudine notturna

Lamine Yamal sostiene di “non poter avere una ragazza” a causa di quello che gli succede tutte le notti.
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine

È un bel Natale per il Barcellona, capolista della Liga con quattro punti di vantaggio sugli arcirivali del Real Madrid, e anche per la sua stellina Lamine Yamal, sempre più decisivo con gol e assist (9 e 11 rispettivamente finora in stagione). Il 18enne di origini guineano-marocchine sta per traslocare nella splendida villa che un tempo apparteneva a Gerard Piqué e Shakira, ma prima di abbandonare il suo vecchio appartamento ha pubblicato un video per mostrare la casa che lo ha ospitato finora, tra trofei, deodorante alla vaniglia da cui è ossessionato ("mi piace solo l'odore di vaniglia, tutto in casa mia deve essere alla vaniglia") e tanto disordine. Arrivato in camera da letto, Yamal spiega perché "non può avere una ragazza", a causa di una sua bizzarra abitudine notturna.

Lamine Yamal si sveglia tutte le notti per un motivo

Il calciatore blaugrana sostiene che il suo ritmo del sonno è basato sul risveglio nel cuore della notte, per un motivo ben preciso: il suo ‘orologio interno' lo fa destare per… mangiare biscotti.

Lamine Yamal durante il giro a casa sua a Barcellona
Lamine Yamal durante il giro a casa sua a Barcellona

Nel video si vede una scorta di dolcetti vicino al letto, al che Yamal racconta cosa accade tutte le notti: "Cerco di andare a dormire presto per svegliarmi nel cuore della notte.  Tu dirai svegliarti di notte, controllare l'ora e dire: ‘Posso dormire di più'. No, per mangiare biscotti. Mi piace. È il mio piano preferito. Ecco perché non posso avere una ragazza, perché mi sveglio di notte…".

Nicki Nicole sugli spalti a Barcellona durante la sua relazione con Yamal
Nicki Nicole sugli spalti a Barcellona durante la sua relazione con Yamal

Lamine parla ovviamente di una storia stabile con qualcuna con cui convivere, perché quanto a frequentazioni femminili il ragazzo ha fatto il pieno da un anno a questa parte (oltre ad essere perennemente in caccia, come ha svelato recentemente Carla Aish): da Alex Padilla (tiktoker spagnola con cui è stato visto durante Euro 2024) all'italiana Anna Gegnoso e alla influencer spagnola Fati Vazquez, fino all'ultima relazione con la 25enne cantante argentina Nicki Nicole, con cui si sono lasciati a novembre.

