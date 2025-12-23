Lamine Yamal mostra la casa in cui vive da anni: cucina inutilizzata, non esce mai in terrazza

Lamine Yamal ha mostrato casa sua, quella che sta per lasciare, in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Un video che mette in luce l’essenza di Yamal che mostra la sua età, è del 2007, e la sua carriera luccicante.

Lamine Yamal ha aperto le porte di casa sua in un video pubblicato sul suo canale YouTube, nel quale lo si vede accompagnato dagli inseparabili Moha e Soha, cugino e miglior amico della star del Barcellona. Un video di quasi undici minuti nei quali si notano tante cose, in primis il disordine di casa di Yamal, in procinto di traslocare – ha acquistato la vecchia casa di Shakira e Piqué. Il video è divertente perché si vede davvero cosa c'è dentro la casa di una star, per giunta diciottenne, che mostra la sua età con una serie di giochi, la cucina inutilizzata e la sua vita calcistica con una sfilza di riconoscimenti, che molti calciatori possono ottenere forse in sette o otto anni. Con un terrazzo mai praticato, per paura di vicini impiccioni.

I premi e i deodoranti per ambiente

A guardare il video ci si diverte. I quasi undici minuti passano subito. Si entra in casa e si vedono tantissimi panni già sistemati per il trasloco. Il disordine regna sovrano, ma è un disordine a modo suo sistemato. Dopo i vestiti si vedono i trofei, tanti trofei, tanti riconoscimenti. Il 2007 del Barcellona li mostra con orgoglio ma senza darsi arie. Ci sono premi per il miglior Under 23 del campionato, riconoscimenti della Champions League e tra un premio e l'altro mostra un deodorante per ambienti. Vicino a un mobiletto con scaffali ricchi di premi, testuale, ‘la cosa più preziosa'. Il pallone del gol alla Francia nelle semifinali degli Europei 2024.

Lamine Yamal mostra ciò che ha di più prezioso a casa: il pallone con cui ha segnato in Spagna–Francia di Euro 2024.

Cappelli, giacche, una bambolina e il divieto di aprire i cassetti

Yamal è a casa e si muove con disinvoltura indossando una maglia di Luis Diaz. Da un ambiente all'altro, passaggio in cucina, che non usa mai, poi cappelli, borse e giacche. Yamal mostra una bambolina, che ha ricevuto in un'amichevole in Corea in cambio della sua maglia. Si transita da una stanza all'altro tra oggetti di Halloween e il divieto di aprire i cassetti. Non può mancare la fedele compagna: la PlayStation, che quasi ogni ragazzo della sua età ha.

"Non ho la casa di 50 Cent"

L'età si vede quando con orgoglio mostra una cuffia dorata e un album di Dr.Dre e dice: "Non ho la casa di 50 Cent, ma ora devo comprare un giradischi". Dopo di che, tra un premio di Marca e un omaggio del suo sponsor, la Adidas, tra giochi da tavolo e scarpette giganti si vedono ancora una sfilza di deodoranti d'ambienti, in questo caso alla vaniglia, che si scoprirà poi essere il gusto preferito da Yamal.

Lo spagnolo mostra velocemente anche la biancheria di scorta e il posto dove tiene i biscotti, la sua grande tentazione: "Ecco, vedi perché non posso avere una ragazza. Se mi sveglio nel cuore della notte devo averli lì". Tra un profumatore alla vaniglia e un altro riconoscimento avuto per le prodezze con il Barcellona il giro si chiude con un giro sul terrazzo, mai utilizzato per paura di essere beccati dai vicini di casa.