Lamine Yamal pubblica una foto del piede coperto di sangue, fa impressione: "Ma non è fallo!" Il calciatore del Barcellona ha condiviso sui social un'immagine e un messaggio ironici: ce l'ha con il direttore di gara per non aver sanzionato certi interventi.

Lamine Yamal ha condiviso su Instagram un video breve nel quale mostra le condizioni del piede sinistro dopo le ‘attenzioni' ricevute durante la partita di campionato con il Las Palmas. Alla soddisfazione per la vittoria che consente al Barcellona di restare al comando della Liga (sia pure a pari punti con il Real Madrid) fa da contraltare la rabbia per le decisioni del direttore di gara per non aver sanzionato certe entrate al limite del regolamento da parte degli avversari. Una di queste gli ha provocato una leggera ferita.

Il riferimento è al trattamento riservatogli da Alex Munoz che il fischietto, Cordero Vega, ha perdonato mostrando particolare indulgenza. Un atteggiamento che non è piaciuto all'ala dei catalani: "Non è fallo!" ha scritto in maniera ironica a corredo della story pubblicata sui social in cui ha mostrato come ha terminato la partita.

La parte anteriore del calzino era zuppa di sangue, a testimonianza che il pestone ricevuto ha lasciato il segno e gli ha fatto male per davvero. Un testo accompagnato anche da due emoticon che ridono e da un'altra che si copre il volto con la mano, lasciando così trasparire disappunto.

Cosa era successo in campo? Alcuni video e altrettante immagini spiegano bene perché Yamal ha protestato tanto nei confronti del direttore di gara. Stretto nella morsa di due avversari (l'uno alle spalle e l'altro dinanzi), l'esterno della nazionale spagnola ha provato a contendere la palla ma ha avuto la peggio: è stato letteralmente calpestato da Alex Munoz. L'arbitro ritenuto vi fosse nulla da segnalare e ha lasciato che il gioco continuasse.

L'infortunio al piede mancino non è preoccupante a dispetto dall'impressione che fa il calzino insanguinato. Yamal è una delle pedine più importanti del Barcellona che negli ottavi di Champions League è stato sorteggiato contro il Barcellona. Finora, in 33 presenze (considerando tutte le competizioni), ha messo a segno 11 gol e servito 16 assist. Il piede resta ‘caldo', non c'è pestone che possa fermarlo.