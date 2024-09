video suggerito

L’ambiziosa proposta del presidente del Cosenza: “Sto pensando di creare la Champions della Serie B” La Champions per squadre di Serie B. L’idea rivoluzionaria lanciata dal presidente del Cosenza per proiettare la serie cadetta a un livello internazionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fabrizio Rinelli

La Champions League pensata per sole squadre europee che militano in Serie B. L'idea innovativa è tutto del presidente del Cosenza, c, che è intervenuto sulla vicenda che vede i club cadetti impegnati nella elezione del Presidente di Lega. Il patron dei calabresi ha voluto scuotere un po' tutti lanciando questa idea che potrebbe essere davvero molto interessante sotto diversi punti di vista. "Il futuro della Serie B è nelle nostre mani ed è giunto il momento di trovare compattezza per fronteggiare la stagione più difficile".

I motivi per cui Guarascio ha puntato dritto verso questa strada è chiaro: "Le società perdono risorse fondamentali per la sostenibilità del sistema – ha spiegato -. Presto l’assemblea sarà chiamata ad eleggere un Consiglio autorevole e il Presidente, convergendo sull’attuale Mauro Balata o individuando un’altra figura, ma la necessità prioritaria è quella di trovare una sintesi tra le Società per evitare, appunto, che la Serie B si trovi coinvolta in una crisi irreversibile".

Il presidente Guarascio davanti alla curva del Cosenza.

La nota e le sue parole sono state pubblicate dai canali ufficiali del club. Qui viene messa in evidenza la sua idea che ha suscitato grosso interesse durante l'assemblea. In un clima di totale innovazione con l'avvento della nuova Champions pensata dalla Uefa, la riforma sulla Superlega, poi bocciata, e il Mondiale per Club, quella della Champions per squadre di Serie B potrebbe tranquillamente inserirsi in questo momento di totale rinnovamento del sistema calcio a livello continentale e mondiale.

Chi potrebbe partecipare alla Champions della Serie B

"Nei momenti complicati può servire un’intuizione innovativa e sto pensando ad una Champions della Serie B". Con queste parole il presidente del Cosenza ha presentato la sua idea motivando i motivi che l'hanno portato a maturare questo pensiero: "Una competizione che coinvolga le varie aree dei Paesi europei una formula da studiare insieme e proporre, che possa permetterci di dialogare con tutti e proiettare la Serie B a livello internazionale".