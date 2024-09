L’allenatore entra in campo e ferma l’avversario lanciato a rete: episodio irreale in Promozione toscana

video suggerito

Un episodio clamoroso si è verificato a Pontassieve, in occasione della prima giornata del campionato di Promozione toscana. Nel girone C si affrontavano l'ASD Pontassieve Calcio e il M.M. Subbiano quando sul finire della prima frazione di gioco l'allenatore della squadra ospite, Alessio Guidotti, si è alzato dalla panchina ed entrato in campo per fermare l'azione di un calciatore avversario (Monssef Bourezza) lanciato a rete. Una situazione a dir poco irreale, che ha destato clamore sia a livello locale e che sta trovando spazio anche a livello nazionale.

L ‘arbitro della gara ha immediatamente espulso Guidotti, tra lo stupore generale per quanto accaduto e assegnato un calcio di punizione al Pontassieve.

L'allenatore della squadra di casa, Marco Guidi, nel post-partita ha affermato: "Sono davvero dispiaciuto, soprattutto per una società gloriosa come il Subbiano. Parlare di comportamento scandaloso è anche poco, l'episodio ha influito sull'andamento della gara".

Questo il post su Facebook con cui la società di casa ha voluto rendere noto l'accaduto: "Clamoroso a Pontassieve, al 45′ del primo tempo l'allenatore del Subbiano (che per la cronaca è Alessio Guidotti, ndr) entra in campo e fa il giocatore: il suo intervento ferma l'attaccante azzurro Bourezza lanciato sulla destra in un'azione di contropiede quando tra lui e il compagno Cragno, solo sulla sinistra, era rimasto solo un difensore avversario".

Per la cronaca, la partita si è conclusa sul risultato di 0-0.