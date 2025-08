L’allenatore del Galatasaray lancia la sfida al Napoli: “Giocare contro di loro è il primo desiderio”

Victor Osimhen è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray dopo il prestito della passata stagione. Rientrato al Napoli, che era proprietario del suo cartellino, l'attaccante nigeriano ha inviato alla società un certificato di malattia e non si è presentato al raduno degli azzurri. Nel mezzo la chiara volontà di tornare a giocare in Turchia sperando che l'operazione tra i due club per la sua cessione al Gala venisse sbrigata nel minor tempo possibile. Osimhen alla fine è stato acquistato dai turchi per 75 milioni di euro.

Una pioggia di milioni nelle casse dei partenopei che hanno visto andare via definitivamente il bomber che ha lanciato il Napoli alla conquista del terzo Scudetto della loro storia con Spalletti in panchina. Osimhen ha fin da subito rifiutato qualsiasi tipo di proposta e lo slogan "Solo il Gala" è diventato presto virale. Una frase che il Galatasaray ha scritto proprio in italiano in un video in cui mostra il nigeriano in volo verso la Turchia. Una provocazione che è stata in queste ore accentuata anche dall'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, che nel corso di un'intervista ha spiegato come vorrebbe affrontare subito il Napoli in Champions.

Le parole di Okan Buruk in diretta tv

Immaginare in questo momento Osimhen al Maradona affrontare il Napoli con la maglia del Galatasaray sarà sicuramente curioso. Da capire quale sarà la reazione del pubblico presente allo stadio dei partenopei e come accoglierà il suo ex attaccante. Nel frattempo appare chiaro invece l'intento dei turchi. Nel corso di un programma sportivo in onda sul canale ‘aSpor' Okan Buruk, tecnico del Galatasaray ha fatto una riflessione molto curiosa.

In studio la giornalista ha chiesto all'allenatore se ci fosse un avversario che vorrebbe affrontare in Champions League in questa stagione. L'allenatore del Galatasaray risponde immediatamente senza tentennare un attimo: "I tifosi del Galatasaray vogliono il Napoli in Champions League – ha detto -. Se ne parla sempre, sapete, il primo desiderio è il Napoli (ride ndr)".

Una risposta col sorriso ma che lancia la sfida ai partenopei in vista di un ipotetico scontro in Champions tra le due squadre. Da sottolineare come tutto questo sia scaturito dalla reazione dei turchi nel corso delle settimane poiché indispettiti per la lunga trattativa di Osimhen che ha visto trionfare De Laurentiis il quale ha ottenuto tutto ciò che voleva lasciando partire il nigeriano solo alle sue condizioni.