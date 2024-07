video suggerito

L’albo d’oro degli Europei: la classifica di chi ne ha vinti di più e quanti ne ha vinti l’Italia L’Italia ha vinto due volte gli Europei (nel 1968 e nel 2021), così come la Francia. Germania e Spagna sono le squadre che ne hanno vinto di più. Zero titoli finora per l’Inghilterra. Sei nazionali hanno vinto una volta, tra queste Grecia e Portogallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'albo d'oro degli Europei di calcio è molto più variegato rispetto a quello dei Mondiali. Dal 1960 a oggi hanno vinto dieci nazionali differenti. Germania e Spagna sono quelle che hanno ottenuto più trofei. I tedeschi hanno vinto in tre decadi diverse. Gli spagnoli hanno vinto nel 1964 e poi due volte consecutivi con una generazione di fenomeni. Due trionfi per la Francia e per l'Italia. Mentre sei squadre si sono aggiudicate il titolo una sola volta, tra queste l'Olanda e il Portogallo. I successi più inaspettati sono stati quelli della Danimarca e della Grecia. Stasera l'albo d'oro si modificherà dopo la finale Spagna-Inghilterra.

Quali sono le squadre che hanno vinto più Europei

Appena otto squadre hanno trionfato ai Mondiali in oltre novant'anni. Invece sono ben dieci le squadre che si sono suddivise sedici edizioni degli Europei di calcio. Germania e Spagna sono quelle con il maggior numero di titoli, tre a testa. Due invece per Francia e Italia, campione nel 1968 e nel 2021.

Una vittoria, persa nella notte dei tempi, per l'URSS e la Cecoslovacchia. Successi clamorosamente a sorpresa per Danimarca e Grecia, che alzarono il trofeo nel 1992 e nel 2004. Mentre nel 1988 fu l'Olanda di Van Basten e Gullit a vincere, proprio in Germania, e nel 2016 il Portogallo, ai supplementari in modo molto fortuito batté 1-0 la Francia.

Leggi anche Perché Gravina e Spalletti non si sono dimessi dopo il fallimento dell'Italia agli Europei

Ecco la classifica delle nazionali che hanno vinto più Europei

Germania 3

Spagna 3

Francia 2

Italia 2

Unione Sovietica 1

Cecoslovacchia 1

Olanda 1

Danimarca 1

Grecia 1

Portogallo 1

Quanti Europei ha vinto l'Italia

La Nazionale di calcio dell'Italia ha vinto due volte gli Europei. Nel 1968 gli Azzurri anche in modo rocambolesco, e unico, perché oggi non si potrebbe assolutamente ripetere quel percorso, trionfarono in casa, superando la semifinale a Napoli contro l'URSS grazie alla monetina, con annessa storia leggendaria, e in finale nella ripetizione batterono 2-0 la Jugoslavia.

Dopo 53 anni è arrivato il bis nell'indimenticabile edizione di Euro 2020, tenuta in realtà nel 2021. L'Italia eliminò nella fase a eliminazione diretta l'Austria negli ottavi, il Belgio ai quarti prima di vincere ai rigori contro Spagna e Inghilterra, in finale. Il grande trionfo di Roberto Mancini.

Nel 1980 l'Italia chiuse al quarto posto, semifinalista nel 1988, ma soprattutto fu finalista nell'edizione del 2000, quando vinse in semifinale in modo godurioso con l'Olanda prima di perdere in modo beffardo con la Francia, che pareggiò nel recupero e vinse al Golden Goal.

L'albo d'oro dei Europei di Calcio dal 1960 ad oggi

1960 Unione Sovietica

1964 Spagna

1968 Italia

1972 Germania Ovest

1976 Cecoslovacchia

1980 Germania Ovest

1984 Francia

1988 Olanda

1992 Danimarca

1996 Germania

2000 Francia

2004 Grecia

2008 Spagna

2012 Spagna

2016 Portogallo

2021 Italia