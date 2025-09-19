Calcio
L’Al-Hilal di Inzaghi fa una figuraccia, subisce una rimonta eclatante: da 3-0 a 3-3 in 13 minuti

Si accende la polemica per la squadra di Inzaghi che all’87’ vinceva per 3-1 contro l’Al Ahli in campionato: in appena 4 minuti si è fatta rimontare per 3-3.
A cura di Ada Cotugno
Per Simone Inzaghi il campionato saudita non sta regalando grandi gioie e l'ultima partita è destinata a far parlare a lungo. Il suo Al-Hilal ha subito una rimonta clamorosa contro l'Al Ahli in una partita che era praticamente già vinta: alla fine del primo tempo era già in vantaggio di 3-0, con le danze aperte dal gol di Theo Hernandez al 12′, ma gli ultimi minuti della gara sono stati un incubo per l'allenatore italiano che alla fine si è fatto rimontare e si è accontentato del pareggio.

In appena 13 minuti la squadra di Jaissle, quella in cui tra gli altri giocano gli ex Premier Toney, Mahrez e Mendy, oltre a Kessie e Demiral, ha ribaltato ogni cosa con il gol dell'ex difensore bianconero al 91′ a mettere una pietra tombale sulla vittoria dell'Al-Hilal. Ovviamente la caduta ha generato un mare di polemiche, soprattuto perché l'avvio di campionato non è stato dei migliori.

La terribile rimonta subita da Inzaghi

È bastato un attimo per vanificare l'ottimo primo tempo dell'Al-Hilal, dominante ovunque e capace di andare sul 3-0 in appena 41 minuti. Nulla di preoccupante, bastava gestire la partita nella ripresa senza correre troppi rischi, eppure alla fine Inzaghi ha stretto i denti per accontentarsi di un pareggio deludente e che lascia molte domande. La sua squadra è completamente crollata nel secondo tempo e ha subito tre gol in 13 minuti, senza poter reagire davanti a un avversario travolgente.

Il club guidato dal tecnico italiano ha perso la rotta proprio nei minuti finali della partita: all'87' era ancora sopra di 3-1 ma in 4 minuti ha subito due gol (con due grandi assist di Mahrez) che hanno permesso all'Al Ahli di completare una rimonta inattesa. In tre partite di campionato l'Al-Hilal ha vinto solo all'esordio contro Al Riyadh, pareggiando poi per due volte consecutive, risultati che hanno già acceso la polemica tra i tifosi delusi da questa serata amara.

