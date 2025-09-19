Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal

Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: l'ex terzino sinistro del Milan apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal con un sinistro che non ha lasciato scampo in uscita a Mendy. Partenza clamorosa della squadra di Simone Inzaghi, che dopo 40′ e in vantaggio per 3-0 con le reti del laterale transalpino e la doppietta di Malcom ma negli ultimi 15′ è arrivata la rimonta con Toney, due volte, e l'ex Juventus Demiral.

Dopo il gol di qualche giorno fa nel match di debutto della AFC Champions League, altra serata positiva per Theo. Il francese aveva lasciato il segno contro l’Al-Duhail di Luis Alberto e Piatek, segnando insieme a Darwin Núñez le reti che hanno ribaltato l'iniziale svantaggio. Un ottimo inizio per l'ex calciatore rossonero in Arabia.

Theo Hernandez e la curiosa proposta dal giornalista saudita

Nelle scorse ore Theo Hernandez aveva ricevuto una curiosa proposta uscendo dallo stadio dopo la partita di AFC Champions. Un noto giornalista lo aveva fermato e gli aveva regalato una sciarpa del club ma poco dopo arriva la frase che ha colpito il francese: "Se vinciamo contro Al Ahli ti regalo un orologio blu. Ma se perdiamo, mi restituisci la sciarpa blu".

Un siparietto di cui si è parlato molto sia in Europa che in Arabia Saudita, soprattutto in vista della partita.

Theo fa arrabbiare i tifosi del Milan dopo il KO con la Cremonese

Theo Hernandez aveva fatto parlare di sé nelle scorse settimane per aver pubblicato una storia su Instagram giusto un minuto dopo la vittoria della Cremonese in casa del Milan e in tanti hanno visto in quella esternazione come un attacco diretto ai rossoneri, con cui d'altronde non si era lasciato benissimo.

Il modo in cui Theo e il Milan si sono detti addio non è stato dei migliori e ha lasciato strascichi che solo il tempo potrà curare, probabilmente.

