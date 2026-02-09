L’AIA risponde a Spalletti e apre alle riforme per gli arbitri: “Noi mai contrari al professionismo”

L’Associazione Italiana Arbitri risponde alle dichiarazioni di Luciano Spalletti al termine di Juventus-Lazio e interviene sul tema del professionismo dei direttori di gara. La posizione dell’AIA viene chiarita da Francesco Massini, vicepresidente vicario, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale: "L’Associazione Italiana Arbitri (AIA), in relazione ad alcune dichiarazioni ed articoli di stampa odierni sul tema del professionismo degli arbitri di vertice finalizzato al miglioramento qualitativo delle prestazioni arbitrali, intende precisare di non essere stata mai contraria a proposte di riforma in questa direzione".

Già dallo scorso settembre, infatti, il presidente Antonio Zappi e il Comitato Nazionale avevano manifestato apertura sul tema, a condizione che un eventuale rafforzamento delle tutele economiche e professionali degli arbitri della CAN non compromettesse l’autonomia tecnica dell’AIA.

Nel comunicato si sottolinea come un confronto con FIGC e Leghe sia non solo possibile, ma addirittura auspicabile, per arrivare a una riforma condivisa e sostenibile anche dal punto di vista economico. L’obiettivo dichiarato resta quello di elevare il livello qualitativo della classe arbitrale: "Il calcio italiano ha sicuramente bisogno di arbitri sempre più preparati e pronti alle necessità di un mondo che richiede sempre maggiore professionalità".

Secondo l’AIA, però, questo traguardo non può essere raggiunto esclusivamente attraverso la modifica dello status giuridico degli arbitri di Serie A. È fondamentale, infatti, investire anche nelle categorie inferiori, mettendo a disposizione delle serie minori le migliori risorse tecniche e dirigenziali. Il Comitato Nazionale ribadisce la convinzione che arbitri di alto livello in Serie A possano emergere solo se il sistema calcistico continuerà a puntare con decisione sulla formazione dei giovani in Serie C, Serie D e più in generale nei campionati minori.

In quest’ottica viene richiamato il progetto tecnico avviato dal presidente Zappi insieme al Comitato Nazionale, un percorso che — secondo l’Associazione — meriterebbe continuità e valorizzazione per il suo reale valore. Il fine ultimo resta quello di rafforzare il ruolo dell’arbitro, riportandolo al centro del sistema con autorevolezza, carisma e personalità, in grado di prendere decisioni in piena indipendenza, senza essere schiacciato dalle pressioni della tecnologia.

La nota dell'AIA: "Noi mai contrari al professionismo arbitrale"

Qui la nota integrale pubblicata dall'AIA sul suo sito ufficiale e sui suoi profili social.