“L’acquisto perfetto”: il giudizio sull’arrivo di Romelu Lukaku al Chelsea Romelu Lukaku è un nuovo calciatore del Chelsea da poche ore ma c’è grande attesa di vederlo nello scacchiere tattico della squadra di Thomas Tuchel. L’attaccante belga è tornato in Premier League dopo soli due all’Inter e a Londra, sponda Blues, otto stagioni dopo la cessione all’Everton.

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku è diventato un calciatore del Chelsea poche ore fa. L'accordo tra tutte le parti in causa, ovvero il club inglese, l'Inter e il calciatore, era stato trovato da diversi giorni ma dopo aver messo a posto gli ultimi dettagli è stata ufficializzata l'operazione che ha portato nelle casse della società nerazzurra 115 milioni di euro. Il centravanti belga ha scelto di fare ritorno alla società che nel 2013 aveva deciso di cederlo dopo aver puntato su lui quando era giovanissimo. Sono stati tanti i giudizi, chiaramente parliamo di quelli tecnici, sull'operazione ma il club londinese fin dall'inizio del mercato estivo aveva fatto capire di essere alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche: dopo aver capito che il Borussia Dortmund non avrebbe ceduto Erling Haaland in questa sessione, i Blues si sono fiondati su Lukaku.

Dopo qualche giorno di silenzio ha parlato dell'operazione l’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, che ha sottolineato l'impegno dei dirigenti dell'Inter e di Simone Inzaghi per trattenere il calciatore a Milano ma la volontà del calciatore belga è sempre stata chiara.

Intanto in Inghilterra inizia il campionato e anche Thomas Tuchel nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in Premier League contro il Crystal Palace ha parlato dell'arrivo del centravanti belga: Big Rom non verrà convocato perché è in quarantena dopo il suo trasferimento dall'Italia all'Inghilterra ma l'ex PSG è parso molto soddisfatto del suo arrivo. Il tecnico tedesco ha affermato: "Romelu ha fatto di tutto per cogliere questa piccola occasione per far sì che il suo trasferimento avvenisse. E' stato un gran calciatore per l'Inter, con tutte le responsabilità sulle sue spalle, e ha portato un grande titolo. Per noi era importante il suo desiderio di ritornare al Chelsea e chiudere il suo progetto e la sua storia".

L'allenatore della squadra campione d'Europa in carica ha elogiato l'ex numero 9 dell'Inter sotto tutti i punti di vista e ha fatto capire che aveva bisogno di un calciatore simile per completare la sua rosa: "Abbiamo un gruppo forte, definito da un forte legame. Riteniamo che Romelu, avendo giocato nell'Academy e avendo il Chelsea nel cuore, sia l'innesto perfetto per questo gruppo. Incarna tutto ciò di cui siamo orgogliosi in questo club e in questo gruppo".