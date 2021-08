“Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno fatto di tutto”: parla l’agente di Lukaku sull’addio all’Inter Dopo giorni di silenzio l’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha dato la sua versione dei fatti sul trasferimento dell’attaccante belga dall’Inter al Chelsea. Il procuratore di Big Rom ha sottolineato come i dirigenti nerazzurri e Simone Inzaghi abbiano cercato in tutti i modi di trattenere il calciatore a Milano.

A cura di Vito Lamorte

Non sono mancate le polemiche per la cessione di Romelu Lukaku. L'Inter è finita al centro di numerose discussioni e di critiche da parte dei suoi tifosi e degli osservatori, che hanno giudicato l'operazione ‘improvvisa' rispetto a quello che si aspettava la società. Nell'occhio dei fan nerazzurri è finito anche l’agente del centravanti belga, Federico Pastorerello, che secondo loro sarebbe stato colpevole di aver spinto Big Rom a lasciare Milano. L'agente pochi minuti fa ha dato la sua versione sulla trattativa, che si è conclusa ieri con l’ufficialità da parte del Chelsea: "La narrativa – secondo la quale il trasferimento di Lukaku sarebbe stato “architettato” e “forzato” solo per assecondare interessi economici – sta portando tutti assolutamente fuori strada. In uno scenario in cui Lukaku non ha mai manifestato pubblicamente alcun disagio o malcontento riguardo la sua esperienza all’Inter, la sua situazione contrattuale o le note vicende societarie, l’interesse del Chelsea ha davvero toccato l’animo di Romelu fin dal primo istante, perché quel club rappresenta per lui qualcosa di unico e speciale".

Pastorello ha tenuto a sottolineare come sia stato oggetto di offese e minacce, sia lui che la sua famiglia: "Ciò che non possiamo assolutamente tollerare sono le falsità, le insinuazioni, le offese e le minacce che abbiamo ricevuto (anche nei confronti della mia famiglia e delle mie figlie, per esempio) che hanno ampiamente superato il limite della civiltà, della decenza e della sopportazione".

Infine, in merito alla posizione dell’Inter, di cui si è parlato molto soprattutto per le posizioni dei dirigenti e dei vertici, ha affermato: "Per quanto riguarda l’Inter, posso garantire che l’A.D. Giuseppe Marotta, il D.S. Piero Ausilio – oltre che il tecnico Simone Inzaghi che si è adoperato in prima persona – hanno fatto tutto quanto fosse in loro potere per evitare questo trasferimento. Ma ci sono circostanze che vanno oltre la loro sfera decisionale e dipendono dalle indicazioni della proprietà".

Prima di firmare con il Chelsea Lukaku ha fatto tappa a Montecarlo, dopo aver lasciato Milano, e nel Principato si è accordato per il rinnovo del contratto di rappresentanza con Federico Pastorello fino al 2023.