Chi è Anan Khalaili, nuovo acquisto dell’Inter e calciatore israeliano più pagato della storia

Anan Khalaili è il nuovo acquisto dell’Inter. L’esterno arriverà alla corte di Chivu diventando anche il calciatore israeliano più pagato della storia.

Anan Khalaili è diventato così il nuovo esterno destro che l'Inter stava cercando sul mercato dopo la partenza di Dumfries ufficializzato dal Real Madrid. Saltato Palestra sul più bello dopo l'ingente somma di denaro offerta dal Chelsea, i nerazzurri si sono concentrati proprio su Khalaili il quale avrà il compito non facile di prendere la pesante eredità dell'esterno olandese. Si tratta di un investimento importante da parte dell'Inter che per il giocatore ha investito qualcosa come25 milioni di euro più bonus. Sabato le visite mediche e poi l'ufficialità per Khalaili il quale sarà poi a disposizione di Chivu per il ritiro.

Classe 2004, a 21 anni l'esterno diventerà così anche il calciatore più pagato nella storia del calcio israeliano. Khalaili ha superato il record precedente che apparteneva a Eran Zahavi che nel 2016 si era trasferito dal Maccabi Tel Aviv in Cina al Guangzhou City per 12,5 milioni di dollari. Anche se c'è da dire che la precedente cessione dello stesso Khalaili dal Maccabi Haifa all'Union Saint-Gilloise per 6,5 milioni di euro era già abbastanza importante per un calciatore israeliano

Anan Khalaili contro Kvara in Nazionale.

Le caratteristiche tecniche e fisiche di Khalaili all'Inter

L'Inter si è dunque assicurato un giocatore importante che può giocare sia come esterno destro alto, nonché esterno a tutto fascia e terzino destro. Una caratteristica non di poco conto per l'Inter che nelle ultime occasioni ha mostrato di preferire moltissimo giocatori capaci di potersi adattare in diversi ruoli. Khalaili è noto per la velocità e progressione palla al piede con una notevole fisicità che sfrutta al meglio anche nei duelli aerei. Potrebbe essere una sorpresa anche dal punto di vista degli assist. Nato a Haifa da famiglia arabo-israeliana, il nuovo giocatore dell'Inter è figlio di Majdi Khalaili, ex portiere professionista e allenatore. Ha un fratello minore, Iyad Khalaili, anch’egli calciatore.

Khalaili festeggia la coppa con l'Union.

Nel corso della sua carriera, Khalaili, prima di andare in Belgio, è cresciuto proprio nel Maccabi Haifa collezionando già 13 presenze in nazionale maggiore. Un elemento dunque importante per il presente e il futuro dell'Inter pronto a prendersi la fascia destra della squadra allenata da Chivu. Khalaili con l'Union Saint-Gilloise, ha conquistato la Pro League belga nella stagione 2024/2025 ma anche la Coppa del Belgio in questa annata 2026 nonché la Supercoppa belga nel 2024. In ambito internazionale inoltre, si è messo in mostra soprattutto nel 2023 durante il Mondiale U20 trascinando con le sue prestazioni Israele fino a uno storico terzo posto.