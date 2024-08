video suggerito

La verità di Gasperini su Koopmeiners e Lookman: “Nessuno si aspettava questa situazione” Dopo la vittoria sul Lecce al debutto stagionale in Serie A, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato delle due vicende di mercato che riguardano i suoi due calciatori Teun Koopmeiners e Ademola Lookman e le difficoltà con cui deve attualmente fare i conti per una situazione del tutto inattesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Le vicende di mercato non sembrano aver turbato minimamente l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha cominciato la Serie A 2024-2025 con un sonoro 4-0 in casa del Lecce con i nuovi acquisti Mateo Retegui e Marco Brescianini, doppietta per entrambi, immediatamente sugli scudi.

Eppure le assenze di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman, separati in casa perché hanno chiesto la cessione (alla Juventus il primo, al PSG il secondo), non erano di certo di poco conto e potevano anche destabilizzare l'ambiente e far scricchiolare quelle certezze ormai consolidate negli della gestione Gasperini.

Ed invece i suoi uomini al Via del Mare hanno tirato fuori una prestazione di alto livello con i due nuovi acquisti che non solo si sono immediatamente calati nel perfetto meccanismo creato dal tecnico di Grugliasco ma si sono addirittura issati a trascinatori della loro nuova squadra:

"Questa sera abbiamo tirato fuori una prestazione molto bella sotto tutti gli aspetti, stavamo molto bene. In una situazione apparentemente di difficoltà, alcuni giocatori passano sopra tutto, vanno in campo e giocano, molto bene. Avevano voglia di giocare la prima di campionato, per loro è una grande emozione e lo hanno fatto molto bene. Complimenti davvero a Retegui e Brescianini, sono appena arrivati, li conosco molto bene, l’inserimento di entrambi è stato facile sotto tutti gli aspetti per meriti loro e della squadra. Sono stati bravissimi" ha infatti detto Gasperini analizzando il vittorioso debutto in Serie A in casa del Lecce ai microfoni di Sky.

E al termine del match del Via del Mare l'allenatore della Dea ha anche parlato della delle due vicende di mercato che interessano da vicino la sua squadra e che al momento sembrano ancora lontane da una soluzione (o almeno così sembra dato il pugno di ferro ribadito anche prima del match contro il Lecce dal proprietà del club orobico):

"Lookman e Koopmeiners? Non so cos’ha detto Percassi, ma sicuramente ha detto cose giuste. Non lo so, sinceramente, nessuno si aspettava questa situazione. Io in questo momento devo viaggiare un po’ a vista, mi ero fatto certi pensieri dopo la finale di Europa League per essere ancora più forti, poi ci sono state queste difficoltà, gli infortuni… Non so cosa succede da qui a fine mercato, io assemblo il più possibile e vedo con la società cosa può essere utile ancora. A fine mercato sarà tutto definito" ha difatti aggiunto Gian Piero Gasperini raccontando la sua verità riguardo alle vicende di mercato più calde di questa sessione che lo interessano molto da vicino e che, in un modo o nell'altro, spera ovviamente si possano risolvere presto.

Continuando poi a parlare dei suoi due calciatori attualmente fuori rosa in attesa di notizie dal fronte mercato, nell'intervista post-match rilasciata a Dazn Gasperini ha anche trattato un altro tema caldo, vale a dire quello dell'inizio del campionato di Serie A con il calciomercato ancora aperto: "Devo molto a Koopmeiners e Lookman, con me hanno avuto un rapporto di grande sincerità. Dispiace per la situazione in un momento in cui è iniziato il campionato. La cosa negativa è che queste situazioni nascono con il campionato in corso. A luglio non avrebbero creato questi tipi di problemi. Questa è una follia di chi permette ancora queste situazioni, altrimenti sarebbero state risolte e le squadre erano tutte definite prima del campionato. In quel caso avremmo potuto presentarci al via della stagione con i tifosi che sanno che squadra vanno a vedere" ha difatti chiosato l'allenatore dell'Atalanta aggiungendo anche ulteriori dettagli all'attuale situazione dei delle vicende che interessano due dei perni della squadra che solo qualche mese fa ha conquistato l'Europa League.