Percassi vede ombre sulle scelte di Koopmeiners e Lookman: "Vengono suggerite cose non opportune" I casi di Lookman e Koopmeiners sono simili e per Percassi dietro di nasconde molto di più: "La nostra idea era non far partire questi giocatori importanti, l'Atalanta deciderà il loro futuro"

A cura di Ada Cotugno

L'esordio dell'Atalanta in questa Serie A è disturbato da qualche turbolenza in tema mercato. Sono due i grandi casi che tormentano la Dea ormai da giorni: Koopmeiners e Lookman hanno chiesto entrambi di non essere convocati per la partita contro il Lecce, tentati da offerte di mercato che aprono a due trasferimenti pesantissimi proprio all'inizio della stagione.

Luca Percassi, l'amministratore delegato del club, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara di campionato per fare chiarezza su tutto quanto sta succedendo, suggerendo che dietro alla volontà dei due calciatori ci siano suggerimenti che li hanno sviati. Il centrocampista olandese è vicino al passaggio alla Juventus e non ha giocato neanche la Supercoppa Europea contro il Real Madrid mentre l'attaccante è tentato dalla corte del PSG.

Percassi fa chiarezza sui casi Koopmeiners e Lookman

Non ci sono grandi notizie all'orizzonte, ma l'AD dell'Atalanta fa trasparire tutta la sua delusione per la volontà dei due calciatori. Entrambi hanno chiesto di non essere convocati contro il Lecce, sintomo di una partenza imminente che lascia grandi vuoti all'interno della rosa di Gasperini.

Percassi ha chiarito le idee della Dea che puntava a trattenerli: "Purtroppo ai calciatori vengono suggerite cose non opportune. Noi siamo molto tranquilli. Koopmeiners e Lookman? La nostra idea era non far partire questi giocatori importanti, per la prima volta nella nostra storia. Noi abbiamo sempre rispettato tutti i nostri obblighi, non vediamo l'ora che finisca questo calciomercato. La società Atalanta deciderà il loro futuro".

Le ambizioni sul mercato

Oltre alle due possibili cessioni (che sembrano quasi inevitabili), Percassi ha voluto rassicurare i tifosi sui piani dell'Atalanta e sul progetto che è stato ideato per questa sessione di calciomercato in cui tutto è sotto controllo: "La società è preparata a turbolenze sul mercato, anche se non ci aspettavamo determinate cose, però siamo molto tranquilli perché la proprietà ha dato disponibilità a investire a vogliamo continuare a farlo: se ci sono delle opportunità saremo pronti a coglierle".