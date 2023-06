La UEFA sta indagando su Fiorentina-West Ham in finale di Conference: cosa rischiano gli inglesi La UEFA sta indagando sull’episodio del ferimento di Biraghi da parte dei tifosi inglesi durante la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham. Cosa rischiano gli Hammers.

A cura di Marco Beltrami

La finale di Conference League che ha visto la Fiorentina sconfitta in pieno recupero dal West Ham, è stata contraddistinta dal brutto episodio del ferimento di Cristiano Biraghi. L'esterno è stato vittima di un lancio di oggetti da parte dei sostenitori inglesi e ha rimediato un taglio alla testa. L'UEFA ha aperto un'indagine su quanto accaduto e sulla base di quello che dice il regolamento saranno presi provvedimenti per questa situazione che non ha nulla a che fare con lo sport.

L'episodio in questione è avvenuto poco dopo la mezz'ora di Fiorentina-West Ham in occasione di un calcio d'angolo. Biraghi che si apprestava alla battuta dello stesso si è ritrovato sotto una pioggia di bicchieri, accendini e persino a quanto pare una sigaretta elettronica. Ferita sulla nuca per il calciatore viola e gioco fermo, con i leader degli Hammers sotto la curva per provare a calmare i propri sostenitori e annuncio diffuso attraverso gli altoparlanti dello stadio. Dopo le cure del caso e la fasciatura, il gioco è ripreso con l'arbitro e i suoi collaboratori che hanno annotato tutto.

Il West Ham affronterà per questo un'azione da parte dell'UEFA secondo quanto emerso nell'immediato post-partita La procedura per il massimo organismo continentale è sempre la stessa, e saranno fondamentali prima di tutto i rapporti disciplinari degli ufficiali di gara prima di confermare eventuali accuse e sanzioni.

Leggi anche Solo una squadra italiana ha celebrato il West Ham dopo che ha tolto la Conference alla Fiorentina

Dopo aver preso visione del referto arriveranno i provvedimenti da parte dell'UEFA, tra cui al momento è da scongiurare la sconfitta a tavolino (ipotesi che in passato sarebbe stata più plausibile) per il West Ham visto che l'arbitro ha fatto riprendere il gioco, con Biraghi che è stato in grado di proseguire il suo match. Le regole attuali prevedono in questi casi punizioni come multe salate o squalifiche del campo in Europa per il West Ham che dal canto suo si è già messo a disposizione delle autorità calcistiche e non per individuare i responsabili.

In una dichiarazione ufficiale la società inglese promette di agire contro chiunque sia stato ritenuto colpevole di un reato vietando loro di assistere alle partite allo stadio di Londra: "Il West Ham United condanna senza riserve il comportamento di un piccolo numero di persone che hanno lanciato oggetti in campo durante la finale di UEFA Europa Conference League di stasera. Queste azioni non hanno posto nel calcio e non rappresentano in alcun modo i valori della nostra squadra di calcio e della stragrande maggioranza dei nostri tifosi, che si sono comportati in modo impeccabile a Praga questa settimana e durante le nostre ultime due stagioni nelle competizioni europee".

"Lavoreremo con la polizia e altre parti interessate per esaminare gli incidenti e agire contro chiunque sia ritenuto colpevole di un reato. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, chiunque venga identificato vedrà i propri dettagli trasmessi alla polizia e verrà dato un divieto a tempo indeterminato e quindi non potrà entrare nel London Stadium e viaggiare con il club. Non c'è posto per questo tipo di comportamento al West Ham United".

Già prima della finale di Conference l'atmosfera tra i tifosi era diventata incandescente, con l'arresto di 16 persone a seguito di scontri avvenuti in città. Ci sono state anche colluttazioni tra gli ultrà inglesi e la polizia antisommossa, dopo che gli agenti hanno provato a confiscare un razzo.

L'episodio di Biraghi aggiunge amarezza ad amarezza in casa Fiorentina. Le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Firenzeviola sottolineano la rabbia della società per quanto accaduto al terzino in uno degli eventi più importanti della stagione: "Ci sono stati alcuni casi in campo in cui l'arbitro avrebbe dovuto fare meglio: Jovic con il naso rotto, e poi c'è Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che sono tutti degli "animali" quelli là per come hanno trattato i nostri giocatori".