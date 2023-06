Fiorentina-West Ham 3-0 a tavolino in finale di Conference, cosa dice il regolamento UEFA Il ferimento di Biraghi per opera dei tifosi del West Ham può portare al 3-0 a tavolino in favore della Fiorentina? Il regolamento della Uefa disciplina determinati episodi in base a una casistica indicata dall’articolo 16 su “ordine e sicurezza durante le partite” e dall’articolo 23 sulla “determinazione delle sanzioni disciplinari”.

Il difensore della Fiorentina, Biraghi, colpito alla testa dagli oggetti lanciati dai tifosi del West Ham.

Il ferimento di Biraghi, colpito alla testa da un oggetto lanciato dal settore occupato dai tifosi del West Ham, può comportare la sconfitta a tavolino degli inglesi? In base al regolamento un provvedimento del genere non è così scontato e, a leggere le prescrizioni della Uefa, c'è una casistica abbastanza ampia (prevista dall'articolo 16 su "ordine e sicurezza durante le partite delle competizioni Uefa") che può portare a un ventaglio di provvedimenti emessi dalla Commissione disciplinare (articolo 23 sulla "determinazione delle sanzioni disciplinari").

L'episodio è accaduto al 33° del primo tempo quando, recatosi nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, il difensore della Viola è divenuto bersaglio dei facinorosi: gli hanno tirato addosso di tutto, dai bicchieri di plastica abbastanza voluminosi agli accendini. Sul terreno di gioco è stata trovata perfino una sigaretta elettronica.

L'impatto gli ha provocato una ferita sulla nuca: Biraghi sanguinava vistosamente, la lesione gli è stata medicata durante i minuti di sospensione decretati dall'arbitro per consentire il soccorso dello staff dei toscani. In quei momenti concitati Coufal e Aguerd degli Hammers si sono recati verso i loro tifosi chiedendo loro di calmarsi e smetterla con il lancio di oggetti. Lo speaker dello stadio di Praga ha fatto due annunci mentre gli ufficiali di gara in campo hanno preso nota di quanto avvenuto. Sia pure con una vistosa fasciatura, il calciatore ha continuato a giocare e la gara è ripresa regolarmente. Ecco perché non avendo l’arbitro preso decisioni in campo, ogni provvedimento spettare alla commissione disciplinare della Uefa.

(in aggiornamento)