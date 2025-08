La Uefa presenta il conto al PSG a 2 mesi dalla finale di Champions con l’Inter: multa salata

La Uefa non fa sconti al Paris Saint-Germain e, a distanza di quasi due mesi dal trionfo in finale di Champions contro l'Inter, presenta il conto al club francese che dovrà pagare una multa salata per quanto avvenuto al termine della partita (vinta 5-0) e durante la festa per la conquista del trofeo. La somma è di 148 mila euro, un importo al quale la Federazione continentale arriva elencando una serie di violazioni, la maggior parte delle quali scaturite dal "comportamento antisportivo" dei sostenitori transalpini.

Quali sono le accuse e gli articoli violati dai francesi

La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina ha giudicato con molto rigore l'euforia contagiosa e debordante dei supporter parigini, impazziti di gioia per il successo tanto atteso e arrivato nella gara clou di Monaco il 31 maggio scorso. Le infrazioni contestate sono diverse: invasione di campo, lancio di oggetti, accensione di fuochi d'artificio, azioni di danneggiamento e, al tempo stesso, aver veicolato con quegli atti un cattivo esempio e la trasmissione di un messaggio non idoneo a un evento sportivo. Ecco nel dettaglio le accuse e gli articoli violati secondo la "disciplinare" della Uefa:

Invasione del campo di gioco – art. 16(2)(a)

Lancio di oggetti – art. 16(2)(b)

Accensione di fuochi d'artificio – art. 16(2)c

Atti di danneggiamento – art. 16(2)(f)

Trasmissione di un messaggio non idoneo ad un evento sportivo – art. 16(2)(e)

Atti che gettano discredito sulla Uefa – art. 11(2)(d) DR.

La nota della Commissione Uefa sulle somme delle singole infrazioni

La nota della Federazione si completa con l'indicazione dei differenti importi associati a ogni violazione. Di seguito le voci addebitate dall'organismo di controllo al Paris Saint-Germain:

