Il PSG rischia sanzioni pesanti dall'UEFA per quello che è successo durante la finale con l'Inter Due situazioni oltre il limite consentito si sono verificate durante e dopo la finale di Champions League PSG-Inter: colpa dell'intemperanza dei tifosi francesi che con il loro comportamento fuori controllo hanno spinto l'UEFA a valutare eventuali pesanti sanzioni nei confronti del club parigino.

A cura di Alessio Pediglieri

Il 31 maggio è già passato alla storia calcistica del Paris Saint Germain, che ha sollevato il suo primo titolo di Champions League umiliando senza mezzi termini l'Inter a Monaco di Baviera. Una finale a senso unico per gli uomini di Luis Enrique che hanno dato il via alle irrefrenabili feste dei propri tifosi. Sfociate in città nel modo peggiore possibile, con una marea di feriti e un bilancio avvilente ma che non sono state da meno dentro allo stadio subito dopo il 90′, quando una folla enorme si è riversata in campo, lanciando prima petardi e utilizzando fumogeni, incurante delle normative UEFA che ora imporranno nel conferire pesanti sanzioni al PSG.

Cos'è successo nei minuti finali di PSG-Inter: l'UEFA indaga sull'uso di fumogeni

Di fronte a quanto accaduto subito dopo il fischio finale di PSG-Inter, ci almeno sono due situazioni per le quali la squadra francese è esposta a sanzioni severe da parte dell'UEFA che deciderà nelle prossime ore come intervenire attraverso le decisioni del proprio Comitato. In primo luogo, i tifosi parigini all'interno dello stadio della finale hanno acceso ripetutamente fumogeni e razzi, durante le fasi finali del match, provocando anche una notevole nuvola di fumo che si era intravista in diretta TV mondiale. Una pratica proibita da anni e davanti alla quale in campo internazionale vige la tolleranza zero: sia l'introduzione che l'accensione di questi dispositivi sono infatti severamente vietati dalla massima autorità calcistica europea. Solo per una semplice casualità l'arbitro non è stato costretto a interrompere la partita a causa della scarsa visibilità che per qualche istante è calata in campo.

L'invasione di campo a fine partita: UEFA intransigente sul comportamento dei tifosi

A far discutere nel quartier generale dell'UEFA c'è anche ciò che si è verificato a fine partita: mentre il PSG stava già festeggiando il trofeo con i suoi tifosi, oltre 18 mila sparsi sugli spalti tra il settore dedicato e chi aveva preso il biglietto in quelli "neutrali", ben presto la situazione è sfuggita di mano. Poco dopo il 90′ con ancora le squadre in campo, una marea umana è finita a invadere il terreno di gioco, costringendo gli stessi giocatori parigini a fuggire letteralmente negli spogliatoi per continuare la festa. Anche in quel caso, però, si sono vissuti istanti tesissimi con un manipolo di ultrà che, sfuggiti alle maglie della sicurezza hanno provato a "scippare" il trofeo alla propria squadra cercando l'irruzione, fallita, nello spogliatoio.