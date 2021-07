C'è grande attesa per la gara tra Italia e Spagna. Le due selezioni domani nel mitico stadio Wembley si affronteranno per ritagliarsi un posto nella finale di EURO 2020. Il countdown per il fischio d'inizio e l'atmosfera in entrambi i gruppi di lavoro è molto positiva, anche dopo le parole che Roberto Mancini e Luis Enrique hanno pronunciato alla vigilia. Quella tra gli Azzurri e la Roja è diventato una specie di Clàsico del campionato europeo, visto che le due nazionali si affronteranno per la quarta volta consecutiva negli ultimi quattro tornei continentali: l'ultima volta a vincere è stata l'Italia, 2-0 a Parigi; ma nell'edizione precedente la Spagna si aggiudicò la coppa con un sonoro 4-0 nei confronti della squadra di Prandelli.

In vista del match di Wembley c'è grande curiosità anche in merito alle formazioni e la televisione spagnola TeleCinco è riuscita a spiare gli appunti di Mancini nell'allenamento aperto alla stampa, scoprendo quale sarà la formazione titolare dell'Italia di domani sera. Il Commissario Tecnico azzurro dovrebbe confermare gli undici uomini che sono scesi in campo venerdì scorso a Monaco di Baviera contro il Belgio con la sola eccezione di Leonardo Spinazzola, che è stato operato al tendine d'Achille e starà fuori per almeno quattro mesi. A sostituire il laterale romanista ci sarà Emerson Palmieri, che è sempre stato convocato da Mancini e si è presentato al torneo con la medaglia di campione d'Europa vinta con il Chelsea.

Florenzi si è allenato con il gruppo dopo aver saltato quattro partite per un fastidio muscolare e potrebbe essere nuovamente a disposizione per la sfida con la squadra di Luis Enrique ma la difesa sarà composta da Emerson a sinistra, Di Lorenzo a destra e la coppia Bonucci-Chiellini al centro. Il capitano, nel video pubblicato dalla tv iberica, viene inserito in un ballottaggio con Acerbi ma dovrebbe essere lui il prescelto per partire dall'inizio. In mezzo al campo nessun dubbio con Jorginho, Barella e Verratti mentre avanti c'è l'altra incertezza tra Chiesa e Berardi, con Immobile e Insigne sicuri di essere in campo dal 1′. Come già anticipato, è molto probabile che al fischio d'inizio del tedesco Brych saranno gli stessi undici visti contro il Belgio a contendersi un posto in finale con la Spagna ma Mancini ci ha abituato che nulla è mai come sembra.