La tragica morte della leggenda del calcio africano Mulala: è stato sbranato dai suoi cani Philemon Mulala ha perso la vita in modo assolutamente tragico. La sua morte getta nello sconforto un intero Paese.

A cura di Marco Beltrami

Ci sono calciatori che hanno impresso il proprio nome nella storia del loro Paese grazie ad eccezionali imprese sportive. Uno di questi è sicuramente Philemon Mulala, considerato in Zambia un vero e proprio eroe nazionale. L'ex campione africano purtroppo è deceduto in tragiche circostanze, con la notizia che ha gettato nello sconforto un intero Paese.

Mulala in carriera ha ricoperto più ruoli, giocando prima da difensore, e poi da terzino. Nella sua esperienza in patria con i Mufulira Wanderers, quel giocatore al quale piaceva così tanto spingersi in avanti da costringere gli allenatori a schierarlo come ala, ha vinto praticamente tutto. Ecco allora l'avventura in Sudafrica dove poi è rimasto anche una volta finita la sua carriera da calciatore. La sua popolarità è legata alla nazionale quando segnò due gol nella semifinale della Coppa CECAFA del 1984 contro il Kenya, assicurando così ai suoi un posto in finale dove arrivò la vittoria contro il Malawi. Quello il primo torneo della storia per la nazionale africana.

Per questo la notizia del suo decesso ufficializzata dai canali ufficiali della Federazione zambiana ha gettato nello sconforto il suo Paese. Mulala è rimasto vittima di un "incidente" con i suoi cani, mentre si trovava nella sua abitazione di Lichtenburg, in Sudafrica. Secondo il rapporto della polizia, l'ex calciatore stava lavorando sul retro della casa perché c'era stato un guasto elettrico. Ad un certo punto sua moglie ha sentito i cani abbaiare, ma non si è impressionata: "Non si è preoccupata di controllare cosa stava succedendo perché la sua casa si trova su una strada trafficata – ha dichiarato un portavoce della polizia – e i cani spesso abbaiano ai pedoni e ai veicoli di passaggio".

L'uomo ha poi svelato quanto accaduto quando è tornata la luce: "Dopo che l'elettricità è stata ripristinata, è entrata in casa e ha cercato suo marito, ma non è riuscita a trovarlo. Mentre la donna continuava la sua ricerca, vide suo marito sdraiato immobile fuori in giardino. Poi è uscita e ha scoperto che suo marito era stato morso dai loro cani". Sydney Mungala, portavoce dello Zambia, ha dichiarato a ESPN: "È una fine così tragica. Molti che lo hanno visto, in particolare i fan di Mufulira Wanderers, hanno espresso la loro tristezza. Molti lo ricordano dal tempo trascorso con la nazionale, vincendo il primo titolo importante dello Zambia dopo l'indipendenza".