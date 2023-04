La terra trema e la partita viene sospesa: la gente scappa dagli spalti per paura del terremoto Angoscia e paura per il terremoto che ha portato alla sospensione della partita del campionato di Panama tra Atlético Chiriquí e Universitario: la gente è fuggita dagli spalti.

Tanta paura durante la partita del campionato di Panama tra Atlético Chiriquí e Universitario allo stadio San Cristóbal: un terremoto di magnitudo 6.9 ha fatto fermare il gioco al minuto 61 e ha fatto scappare via dagli spalti tutti gli spettatori accorsi per il match.

La terra ha cominciato a tremare e gli spettatori hanno iniziato la loro fuga terrorizzati prima che anche in campo si rendessero conto di cosa stesse accadendo e si portassero tutti al centro del rettangolo verde.

"Non so cosa succederà ora perché è difficile da capire per quanto tempo andrà avanti. La verità, è abbastanza forte allo stadio San Cristóbal questa scossa. Non conosco il protocollo quando questo accade durante un evento sportivo, devo pensare che la partita potrebbe anche essere sospesa": così si è espresso uno dei telecronisti in presa diretta.

La gara è stata sospesa per 30 minuti e fortunatamente è ripresa successivamente senza conseguenze.

La scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata alle 17:18 ora locale (22:18 GMT) con epicentro in un settore del Pacifico situato a 71 chilometri dall'isola di Coiba, ad una profondità di 10 km, secondo i dati riportati dell'Istituto di Geoscienze dell'Università statale di Panama (IGCP).

Un'altra scossa di magnitudo 4.2 con epicentro sempre nei pressi di Coiba, a 67 km di distanza, e ad una profondità di 10 chilometri, è stata registrata 10 minuti più tardi. Il movimento tellurico è stato fortemente avvertito in alcune zone di Panama City, dove sono stati preventivamente sgomberati diversi edifici della vecchia area bancaria.

Nella città di David, capitale della provincia occidentale di Chiriquí, la scossa ha portato all'evacuazione preventiva dell'ospedale Rafael Hernández e dell'Università Autonoma di Chiriquí.

Un terremoto che ha creato tanta apprensione e paura nella zona ovest del paese dell'America Centrale.