La storia di Oliver Provstgaard: dalla vittoria nella eChampions League alla firma con la Lazio Oliver Provstgaard è stato acquistato dalla Lazio nel mercato invernale. Questo giovane difensore danese nel 2021 ha vinto la eChampions, portando a casa pure 75 mila euro.

A cura di Alessio Morra

Oliver Provstgaard è diventato un calciatore della Lazio nelle battute finali del calciomercato invernale. È un difensore danese dalle belle speranze, classe 2003. Provstgaard è uno degli innesti della squadra di Marco Baroni, che va a caccia di un posto in Champions League. La Champions l'ex del Vejle l'ha già vinta, ma non sul campo. Nel 2021 conquistò quella virtuale. Giocando a FIFA divenne campione e incassò anche una splendida somma in denaro.

Provstgaard è un nuovo difensore della Lazio

Provstgaard è stato presentato ufficialmente insieme a Belahyane e ha espresso la sua gioia per essere diventato un calciatore della Lazio: "Sto vivendo un sogno, è la mia prima volta a Roma, è meraviglioso essere qui e restarci. Giocare per la Lazio è un sogno che si realizza, sono stati giorni davvero belli e non vedo l'ora di iniziare a creare tanti bei ricordi con questo club".

Il danese ha vinto la eChampions nel 2021

Parole classiche da parte di questo difensore che pian piano proverà a inserirsi negli schemi di Baroni. Anche lui proverà a dare un contributo per il quarto posto. Lui che la Champions l'ha già vinta, ma non sul campo. Ha conquistato quella virtuale, quella dei videogiochi: "Ho conquistato la Champions League nel 2021. Prima giocavo solo con i miei amici, poi, a causa di un grave infortunio e del lockdown, ho passato tanto tempo a casa giocando a FIFA con i miei amici. Poi la cosa è andata avanti e mi sono addirittura laureato campione. Col ritorno alla vita normale però mi sono riconcentrato solo sul calcio vero. La Play Station resta un hobby, come pure guardare l'NBA". Giocava con il nickname di OliverPN, dunque aveva 18 anni, e portò a casa pure 75 mila euro.

I calciatori preferito da Provstgaard ai videogiochi

E nella conferenza di presentazione, Provstgaard ha eletto anche il suo undici ideale all – time a FIFA. C'è anche Paolo Maldini: "In porta Courtois. Come terzini Cancelo, che a FIFA è sempre stato fortissimo, e forse Mendy. In difesa Maldini e il mio idolo Van Dijk. A centrocampo sicuro Bruno Fernandes, poi non so perché è dura segliere. Nessun dubbio invece davanti: Pelè, Neymar e Ronaldo il Fenomeno".