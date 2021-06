Nel nord dell'Argentina, a Santiago del Estero, è stata inaugurata una delle statue più alte dedicate a Diego Armando Maradona. La scomparsa del Pibe, morto lo scorso 25 novembre all'età di sessant'anni, ha lasciato un vuoto nel Paese e i suoi conterranei continuano a rendergli omaggio quotidianamente ormai da mesi. Lo scultore Carlos Benavidez, però, ha voluto fare le cose in grande, riproducendo Diego davanti all'Estadio Unico Madre de Ciudades, impianto aperto solo qualche mese fa, in cui ieri sera è andato in scena il match tra Argentina e Cile, valido per le qualificazioni Conmebol ai mondiali di Qatar 2022. L'opera è alta 5 metri ed è realizzata in bronzo. Raffigura il Pibe ai mondiali di Messico '86, vinti da un'Albiceleste trascinata dal suo numero 10. Benavidez, inoltre, si è premurato di piazzare un pallone davanti al piede sinistro di Diego, a detta di molti il miglior mancino di sempre.

La statua è collocata sull'ex strada Avenida Costanera Norte, già intitolata a Diego Armando Maradona sul finire del 2020. L'opera accoglie i tifosi che si recano all'Estadio Unico, impianto dotato di 30.000 posti, anche se non è ancora illuminata a dovere e risulta difficile da ammirare quando fa buio. Ieri sera, è avvenuta l'inaugurazione di una delle più alte scultura mai dedicate al Pibe, alla presenza di tutta la nazionale argentina, capitanata da Lionel Messi, giunta a Santiago del Estero per il match contro il Cile.

La partita tra Argentina e Cile

La Pulga non è riuscita a trascinare i suoi alla vittoria e la selezione guidata dal ct Lionel Scaloni è stata fermata sull'1-1 dalla Roja, orfana di Arturo Vidal, positivo al coronavirus. Di Messi il gol del vantaggio, segnato su calcio di rigore, mentre a trovare il gol del pari è stato Alexis Sanchez, leader della nazionale cilena ormai da più di un lustro. Dopo il fischio finale, il capitano dell'Albiceleste ha commentato la prestazione dei suoi facendo un riferimento al suo idolo: "Abbiamo cercato di vincere impegnandoci al massimo, come ha sempre fatto Diego Armando Maradona quando scendeva in campo". Non è bastato per portare a casa i tre punti, ma da lassù il Pibe si è comunque potuto godere lo spettacolo di una delle statue più alte del mondo a lui dedicate.