La squadra di un paesino di 282 abitanti giocherà in prima divisione: è un miracolo sportivo Il Loughgall è un club nordirlandese che ha centrato una storica promozione nella massima serie calcistica nazionale. Un’impresa dato che la squadra rappresenta un paesino di soli 282 abitanti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Definirlo un miracolo sarebbe poco. Già, perché quella scritta dal Loughgall è un'autentica pagina di storia del calcio moderno. La squadra nordirlandese è stata infatti promossa in Prima Divisione dopo aver condotto un campionato a dir poco perfetto che l'ha portata alla promozione diretta nella massima serie calcistica del Paese. Una promozione ottenuta con merito e che ha fatto scalpore. Non tanto per le qualità della rosa o la bravura di giocatori e allenatori, quanto per la città che rappresenta questa squadra.

Si tratta infatti di un paesino di soli 282 abitanti che mai si sarebbe aspettato che la propria squadra di calcio un giorno avrebbe giocato nella massima serie del calcio nazionale. La Premiership è dunque pronta ad accogliere il Loughgall che sarà la società più piccola tra tutte quelle presenti nei campionati di massima serie. Un primato a dir poco straordinario che conferma come i miracoli spesso possono davvero accadere. Un successo arrivato dopo anni di fatica e di lotta per raggiungere questa storica promozione che il Covid aveva cancellato già nel 2020.

Il Loughgall ha infatti sfiorato più volte la promozione. Basti pensare come nel 2010 abbiano centrato l'obiettivo prima che la Federazione cancellasse tutto poiché la società non aveva ottenuto la licenza per poter giocare nella Premiership. Un'altra chance è sfumata a causa del COVID, per il quale è stata completamente annullata una stagione in cui potevano essere già promossi in massima serie. Ora però nessuno potrà togliere al Loughgall la gioia di questo traguardo fondamentale per tutto il paesino che praticamente si articola lungo una strada che ha lo stadio alla sua destra.

Secondo quanto riferito da Marca, che ha messo in evidenza questa incredibile storia, all'interno della squadra c'è quasi il 10% della popolazione cittadina. A capo della squadra c'è l'allenatore Dean Smith, che si è unito alla squadra sei stagioni fa e l'ha portata dalla penultima posizione alla promozione. "La trasformazione del club è stata totale: quando sono arrivato a Loughgall non c'era nemmeno un campo di allenamento" ha detto l'allenatore al quotidiano spagnolo.

"Siamo in una nuvola. Abbiamo passato diverse stagioni rimanendo sull'orlo della promozione e finalmente siamo riusciti a raggiungerla", dice Mark Pierson, segretario generale del club che poi sottolinea come la società abbia obiettivi ben chiari: "Vogliamo essere competitivi, anche se per ora speriamo di evitare la retrocessione". Ma in questo momento c'è solo la voglia di sognare e vivere una realtà assolutamente difficile da spiegare…