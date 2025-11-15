La Spagna segna un gol strepitoso alla Georgia dopo 26 passaggi: la toccano quasi tutti

La Spagna ha battuto 4-0 la Georgia ma il gol del raddoppio di Zubimendi è un capolavoro: il centrocampista dell’Arsenal ha coronato una brillante azione corale dopo 26 passaggi.

La Spagna prosegue spedita il cammino verso il Mondiale 2026. Contro la Georgia è arrivato un successo netto, impreziosito da una prestazione brillante e da un gol, quello del 2-0 firmato da Zubimendi, che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti gli appassionati. Non solo per la finezza del tocco finale del centrocampista dell'Arsenal, ma per la costruzione corale e la gestione dell’azione, frutto di una manovra impeccabile della squadra di Luis de la Fuente.

La Georgia, pur chiaramente in difficoltà, ha provato a proteggersi chiudendosi nella propria area dopo l’1-0. Ma la Roja non ha perso la calma: ha continuato a tessere il gioco con scambi rapidi e precisi, muovendo il pallone da un lato all’altro del campo. Laporte, Cubarsí, Porro, Ferrán Torres, Baena, Fabian Ruiz e il resto del gruppo hanno fatto avanzare l’azione con pazienza, aspettando l’apertura giusta per colpire la difesa avversaria.

La Spagna segna un gol strepitoso alla Georgia dopo 26 passaggi

Quel momento è arrivato quando, dopo una lunga sequenza di passaggi, Fabián Ruiz ha ricevuto la palla e ha visto il corridoio perfetto. Il suo tocco di prima ha liberato Zubimendi nello spazio: controllo in corsa, duello diretto con Mamardashvili e conclusione elegante per il raddoppio. Un’esecuzione esemplare che ha premiato una costruzione di gioco straordinaria. Un minuto e mezzo di possesso palla che hanno mixato tecnica, intelligenza e gestione.

Con quella rete la selezione spagnola ha messo al sicuro il risultato e, soprattutto, ha confermato il proprio stato di forma. La squadra di De la Fuente è vicinissima alla qualificazione alla Coppa del Mondo e prestazioni di questo livello la collocano di diritto tra le pretendenti al titolo.

Non che vi fossero particolari dubbi ma i livelli di qualità che questa selezione riesce a toccare nonostante gli anni che passano, e qualche assenza, restano sempre straordinari.