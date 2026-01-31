La simulazione di Franck Ribery in un match di beneficenza: un tuffo davvero penoso

Durante il ‘Match for Hope 2026’ giocatosi in Qatar, che ha visto la partecipazione di tante leggende del calcio, Franck Ribery ha provato a fare qualcosa non degno di un campione come lui.

La voglia di vincere non abbandona i campioni neanche quando hanno ormai smesso di giocare: quella fiamma è sempre accesa potentemente dentro di loro, non importa se non c'è più in palio un campionato o una Champions League. Trofei che Franck Ribery ha messo in bacheca assieme a molti altri nella sua carriera carica di gloria, eppure il 42enne francese non ha esitato a commettere la più acclarata e penosa delle simulazioni pur di convincere l'arbitro a fischiargli un rigore a favore in un match di beneficenza.

L'episodio davvero imbarazzante (anche perché non è stato fatto per scherzo, come talora avviene in questi contesti) si è verificato nel corso del ‘Match for Hope 2026', giocatosi venerdì all'Ahmad bin Ali Stadium di Doha, in Qatar. La partita è stata organizzata per raccogliere fondi per l'istruzione di bambini svantaggiati in Medio Oriente, Asia e Africa, richiamando oltre 40mila spettatori (tutto esaurito nell'impianto).

La figuraccia di Ribery nel match di beneficenza: tuffo imbarazzante

A metà circa del primo tempo, Ribery – ritiratosi nell'ottobre del 2022 dopo aver risolto il contratto con la Salernitana a causa dei perduranti problemi fisici – è scattato tutto solo sulla sinistra, è entrato in area e ha scartato il portiere avversario, andando oltre il suo braccio proteso senza essere toccato. Avendo poi visto che si era allungato il pallone, l'ex nazionale francese si è lasciato cadere in maniera abbastanza ridicola, quando già aveva fatto qualche altro passo.

Ovviamente l'arbitro non ha fischiato alcunchè, nonostante le proteste di Ribery: è rimasta la sua figuraccia, che ben presto è diventata virale sui social. Franck si è poi rifatto deliziando il pubblico qatariota con un gol e realizzando alcune giocate delle sue, come un tunnel beffardo su Marcelo.

Il ‘Match for Hope 2026' si è giocato in Qatar: chi erano le stelle presenti

Il match ha visto sfidarsi due squadre capitanate da ‘creator' famosi, con parecchie leggende del calcio e personaggi conosciutissimi sul web. Nel Team Chunkz (uscito vincitore e allenato da Arsene Wenger) c'erano Eden Hazard, Marcelo e Diego Costa tra gli altri, mentre nel Team AboFlah (allenato da Roberto Di Matteo) giocavano altre leggende come Thierry Henry, Gerard Piqué e lo stesso Ribery. Qui sotto gli highlights della partita.