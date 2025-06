video suggerito

La Serie B annuncia le date dei playout ma non sa quali squadre giocheranno: cosa sta succedendo La Serie B ha appena ufficializzato le nuove date dei playout ma senza annunciare quali squadre dovranno giocarli. Cosa sta accadendo in queste ore con Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria col fiato sospeso.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Serie B non è ancora finita. Dopo la promozione diretta di Sassuolo e Pisa e quella successiva della Cremonese che ha trionfato ai playoff, per concludere definitivamente la stagione 2024/2025 del campionato cadetto manca ancora un tassello: l'ultima retrocessa in Serie C e di conseguenza l'ultima che si salverà. Certificate le retrocessioni dirette di Cosenza, Cittadella e Sampdoria, lo scorso 19 maggio si sarebbe dovuta giocare l'andata dei playout tra Salernitana e Frosinone poi annullata a 24 ore dal calcio d'inizio con una nota della Lega Serie B.

Tutto è saltato per via degli illeciti amministrativi del Brescia il quale nei giorni scorsi ha ricevuto 8 punti di penalizzazione: 4 da scontare in questa stagione e 4 nella prossima. Di conseguenza, non avendo disputato i playout, la classifica si è rivoluzionata con le Rondinelle terzultime e dunque retrocesse in C e la Sampdoria ai playout con la Salernitana e col Frosinone salvo. Ma tutto questo non è ancora ufficiale. La Lega di Serie B oggi ha reso note solo le nuove date dei playout ma senza specificare quali squadre si sfideranno.

Salernitana e Sampdoria dovrebbero sfidarsi ancora.

"Dopo aver preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio, in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale, tenuto conto della proroga dei termini della FIGC del 27 maggio e delle soste nazionali, la Lega B comunica le date delle gare di Playout ed i relativi orari: domenica 15 giugno 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30, venerdì 20 giugno 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30. Gli abbinamenti delle gare di Playout saranno oggetto di successiva e separata comunicazione".

Tutto secondo copione che il presidente della Federcalcio, Gravina, aveva già fornito a margine del Consiglio Federale. Al momento però non sono certe le due squadre che si sfideranno ai playout. Per ufficializzarle serve un comunicato a parte, che la Lega B pubblicherà quando sarà resa nota la sentenza di secondo grado, nel caso in cui la Corte federale d'Appello confermasse la decisione del Tribunale federale nazionale di penalizzare il Brescia.

Il ricorso del Brescia potrebbe andare oltre

In quel caso in campo scenderanno Sampdoria e Salernitana con l'andata da giocare a Marassi e il ritorno all'Arechi. L'udienza si dovrebbe tenere martedì 10 giugno alle ore 16:00, quindi solo 5 giorni prima della disputa degli spareggi. E non sarà comunque l'ultima spiaggia per le Rondinelle, con il club che nel caso ricorrerà anche alla giustizia ordinaria per essere eventualmente riammesso in sovrannumero al campionato 2025-26. Insomma, quattro squadre con il fiato sospeso in attesa di capire se, dove, quando e contro chi giocheranno.