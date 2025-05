video suggerito

Perché il playout Sampdoria-Salernitana rischia di non giocarsi mai: cosa succederebbe in Serie B Brescia retrocesso in C, pronto il ricorso in appello per il club lombardo: perché il play-out Sampdoria-Salernitana potrebbe non giocarsi mai e cosa succederebbe in Serie B. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Brescia di quattro punti per la stagione 2024/25 (e ulteriori quattro punti da scontare nel 2025/26), condannando così la società di Massimo Cellino alla retrocessione Serie C. In club lombardo ha già fatto sapere che ricorrerà alla Corte d’Appello Federale, con l'udienza prevista per il 12 giugno: in questo modo si potrebbero disputare i playout, che vedrebbero coinvolti Salernitana e Sampdoria, ma la situazione è molto ingarbugliata e all'orizzonte non c'è nulla di chiaro.

Questa la nota ufficiale delle Rondinelle dopo la decisione di Tribunale Federale Nazionale.

Brescia Calcio prende atto della decisione di stasera del Tribunale Federale Nazionale.

Esaminerà le motivazioni anche con riguardo a tutte le articolate difese che sono state portate all’attenzione dei Giudici federali e riserva sin d’ora di presentare reclamo alla Corte Federale d’Appello.

Brescia in Serie C, perché il play-out Sampdoria-Salernitana potrebbe non giocarsi mai

Il Brescia è stato sanzionato con 4 punti di penalizzazione per questa stagione e questa decisione riscrive la classifica dell’ultimo campionato di Serie B, certificando la retrocessione in Serie C delle Rondinelle (che dovrà scontare anche una penalizzazione di altri 4 punti nel prossimo campionato) a causa di violazione di natura amministrativa.

Il club lombardo presenterà reclamo alla Corte Federale d’Appello e potrà poi, eventualmente, ricorrere alla giustizia ordinaria. ma, nel frattempo, in termini di giustizia sportiva c’è anche il ricorso della Salernitana al Coni: il ricorso cautelare del club campano è stato respinto dal Collegio di Garanzia del Coni, con l’udienza che andrà in scena il prossimo 10 giugno.

La penalizzazione del club di Cellino ha effetti anche per altre squadre: la Sampdoria retrocessa all’ultima giornata torna in gioco per la salvezza e nella peggiore delle ipotesi dovrà disputare i playout contro la Salernitana (con il Frosinone che sarebbe salvo) ma l’orizzonte sembra tutto tranne che delineato: la possibilità di un'estate con ricorsi che paralizzi lo svolgimento dei playout potrebbe portare all’allargamento della Serie B a 21 squadre ma si tratta solo di ipotesi e di eventualità che verranno prese in considerazione dopo la sentenza d'Appello.

Sampdoria, il comunicato: "Pronti a difendere con forza la nostra storia, valori e integrità"

Intanto la Sampdoria il giorno 28 maggio ha pubblicato un comunicato molto duro per mettere in guardia illazioni che riguardano piani costruiti a tavolini per aiutare il club blucerchiato a restare in Serie B.

L’U.C. Sampdoria comunica di aver dato mandato ai propri legali di presentare querela nei confronti di soggetti che, attraverso dichiarazioni e iniziative – anche giudiziarie – infondate, hanno arrecato grave danno all’onorabilità e all’immagine del club. La società ritiene tali accuse del tutto prive di fondamento e gravemente lesive della propria reputazione. Il club ribadisce con fermezza che non tollererà ulteriori attacchi strumentali o campagne diffamatorie. Ogni azione lesiva verrà perseguita con determinazione in tutte le sedi competenti, senza alcuna esitazione. L’U.C. Sampdoria è pronta a difendere con forza la propria storia, i propri valori e l’integrità della propria immagine, contro chiunque tenti di minarne la credibilità con insinuazioni false o ricostruzioni mistificatorie.

Brescia penalizzato e retrocesso: i motivi

La vicenda che riguarda il Brescia ha origine nel mese di febbraio del 2025 quando, in vista delle scadenze imposte dalla federazione, il club lombardo ha provveduto a pagare a pagare gli stipendi netti relativi ai mesi di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025 ricorrendo a un credito d’imposta acquisito dalla società milanese Alfieri. Un'operazione dal valore complessivo di 2,4 milioni di euro.

Alla fine dello stesso mese la Covisoc ha inviato una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, segnalando una possibile irregolarità: la risposta è arrivata 77 giorni dopo, a campionato già finito, e secondo l’Agenzia il Brescia non ha mai pagato i contributi.

Brescia penalizzato: la nuova classifica della Serie B

La classifica della Serie B 2024/2025 dopo la penalizzazione del Brescia.

Sassuolo – 82 punti Pisa – 76 punti Spezia – 66 punti Cremonese – 61 punti Catanzaro – 55 punti Juve Stabia – 53 punti Cesena – 53 punti Palermo – 52 punti Bari – 48 punti Sudtirol – 46 punti Modena – 45 punti Carrarese – 45 punti Reggiana – 44 punti Mantova – 44 punti Frosinone – 43 punti Salernitana – 42 punti (playout) Sampdoria – 41 punti (playout) Brescia – 39 punti (penalizzato di 4 punti) Cittadella – 39 punti Cosenza – 30 punti (penalizzato di 4 punti)