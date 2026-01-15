Calcio
video suggerito
video suggerito

La Serie A chiede soldi a chi usa il pezzotto: “Abbiamo inviato duemila lettere”. Chi le riceverà

La Serie A attraverso il suo amministratore delegato De Siervo annuncia l’invio di duemila lettere ad utenti pizzicati dalla Guardia di finanza a sfruttare la pirateria per vedere le partite di calcio.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quella contro la pirateria e i famigerati "pezzotti" è una battaglia molto dura, ma che la Lega Serie A vuole vincere. Proprio per questo i vertici del massimo campionato italiano vogliono dare seguito all'attività della Guardia di Finanza chiedendo risarcimenti a chi è stato pizzicato ad utilizzare piattaforme illegali per vedere le partite di calcio del nostro campionato. Come? Lo ha spiegato l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo.

La Serie A chiede il risarcimento a chi usa il pezzotto

Il massimo dirigente infatti nell'intervista al Sole 24 Ore ha confermato la stangata per chi ha deciso di ricorrere a vie non legali e scorciatoie, per evitare di abbonarsi alle piattaforme autorizzate come DAZN e Sky che a settembre scorso si erano infatti schierate come parte lesa nell'operazione anti-pirateria della GdF. In pratica spiega De Siervo: "Stiamo inviando oltre duemila lettere in cui chiediamo mille euro a chi è stato identificato dalla Guardia di Finanza come utilizzatore di piattaforme illegali. Lo riteniamo un passaggio necessario per far capire che non esistono più zone grigie".

Lettere inviate agli utenti pizzicati dalla Guardia di Finanza

Un primo passo per chiedere dunque un risarcimento a chi utilizza il pezzotto ed è stato sorpreso. Una situazione che conferma la volontà della Lega Serie A di proseguire nella sua battaglia, anche investendo cifre importanti e spingendo sui risarcimenti come deterrente. Un'iniziativa che fa seguito anche a quella di DAZN che dal canto suo, aveva inviato a sua volta lettere con richieste risarcitorie di 500 euro alle persone individuate come "pirati".

Leggi anche
Il pugile venditore ambulante distrugge l'avversario poi sorprende tutti: chiede soldi per lui

Punire dunque chi ricorre alla pirateria e mettere a disposizione delle autorità tutti i mezzi disponibili per provare a contrastare questo sistema. Gli utenti che fanno ricorso al pezzotto vengono individuati grazie ad una serie di analisi su dati bancari, anagrafici e informatici. Così è possibile risalire a chi acquista la possibilità di vedere le partite di calcio (e non solo) pagando un tot al mese, con un risparmio assai importante rispetto a chi è in possesso di abbonamenti a DAZN e Sky. Una vera e propria black-list con conseguenze penali, e multe fino a 5mila euro.

Immagine

La fine dell'anonimato per chi usa la pirateria per il calcio

Quello che è importante per cercare di ridurre ancor di più il fenomeno è la fine dell'anonimato. De Siervo infatti lancia un messaggio chiaro ai furbetti del pezzotto: "C’è ancora l’illusione di essere invisibili, ma ogni violazione digitale lascia tracce precise e indelebili. Ma invece anche a distanza di anni, quelle tracce possono essere ricostruite e portare a una sanzione. Ogni volta che si compie una transazione illegale online si consegnano i propri dati a circuiti opachi, che possono usarli o rivenderli". La battaglia prosegue, senza sosta.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Chi sceglie i frame da usare al VAR per l'offside, come quello di Mazzocchi in Napoli-Parma
Perché il gol di McTominay è da annullare anche se Mazzocchi sembra in fuorigioco solo col braccio
Stellini svela cos'è successo a Neres durante Napoli-Parma: perché è stato prima messo in campo e poi tolto
Chivu in TV dopo Inter-Lecce si ferma un attimo e si fa serio: "Possiamo cambiare la domanda"
Perché è stato revocato il rigore all'Inter contro il Lecce: Maresca rivede la stessa cosa 20 volte
Milan in campo questa sera (20.45) a Como, deve vincere per bloccare la fuga dei nerazzurri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views