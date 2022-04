La serata pazzesca di Payet: segna un gol capolavoro, gli tirano pezzi di vetro Il gol segnato da Dimitri Payet è straordinario, un tiro al volo che si spegne all’incrocio dei pali. Ma la sfida di Conference League tra Marsiglia e Paok viene segnata da un brutto episodio nel secondo tempo: con gli steward costretti ad alzare una rete per proteggere il calciatore mentre batte un corner.

Payet protagonista nel bene e nel male: l’ala del Marsiglia segna un gol pazzesco, i tifosi avversari lo bersagliano con pezzi di vetro.

Un gol pazzesco, che ha fatto esplodere il Vélodrome di Marsiglia, e un brutto episodio di intemperanza dei tifosi. Payet si prende la scena dell'Olympique nella serata di Europa Conference League con una prodezza balistica, una rete capolavoro. Il telecronista ha un sussulto, lo stadio gli rende omaggio con una standing ovation. Lui alza le braccia e ringrazia. Basta dare un'occhiata alla sequenza videoclip avere contezza di quel che ha fatto: la palla gli arriva direttamente da calcio d'angolo, la vede arrivare e ha tutto il tempo di prendere la posizione migliore.

È appostato nei pressi dell'area di rigore, attende che la traiettoria collassi dalla sua parte, inarca il corpo in avanti e batte di collo pieno. La prendi bene e inventi il gol del secolo, la prendi male e spedisci la palla alle stelle: a Payet va di lusso e scaglia una bordata che si spegne all'incrocio dei pali. Potente e preciso, è una conclusione che fa strabuzzare gli occhi, da pizzicotto sulla guancia. È uno di quei colpi che l'ala del Marsiglia tira fuori dal cilindro e regala magia. Uno-due micidiale che sembra calare il sipario sul match, mentre la rete di El Kaddouri lascia al Paok ancora uno spiraglio per rimontare al ritorno.

Tutto bello. Applausi a scena aperta. Poi accade qualcosa che rovina quell'atmosfera di festa. La bellezza della rete realizzata dal calciatore dell'Olympique finisce in secondo piano a causa della solita follia di pochi. L'episodio avviene nel secondo tempo, quando il risultato è sul 2-1. Il Marsiglia guadagna un calcio d'angolo e a batterlo va proprio Payet. Quel che gli succede è spiacevole quanto pericoloso.

Payet batte il calcio d’angolo protetto da una rete di protezione sollevata dagli steward.

Dal settore dove sono stipati i tifosi greci piove di tutto. In campo gli steward si piazzano alle spalle del giocatore a mo' di barriera. Qualcuno impugna scudi, altri sono costretti a imbracciare dei paletti per sollevare una rete di protezione. È in queste condizioni che Payet calcia il corner. Trascorrono minuti e nervosismo, a un certo punto l'esterno del Marsiglia vede qualcosa che lo sfiora, quasi lo graffia. E gli va bene… è un pezzo di vetro lanciatogli addosso dai sostenitori del Paok. Lo raccoglie, si volta verso l'arbitro e glielo mostra.