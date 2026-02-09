La sconcertante teoria di Adani sul rigore negato a Cabal: “Il VAR non ha rivisto tutta l’azione”

L’intervento di Gila su Cabal in Juve-Lazio in occasione della rete annullata a Koopmeiners è apparso falloso per tutti ma non per Guida il VAR, aprendo ad una teoria che Lele Adani ha espresso in diretta TV, tanto originale quanto disorientante: “Vi dico io cos’è accaduto… il VAR si è fermato solo sull’ultimo episodio del fuorigioco non ha rivisto l’intera azione”

Juventus-Lazio è stato il posticipo serale della 24a giornata di Serie A che ha visto impattare i bianconeri di Spalletti contro gli uomini di Sarri, in vantaggio fino al 96′. Una partita intrisa di polemiche e di episodi che hanno scatenato il dibattito, incentrato soprattutto su uno dei momenti considerati chiave per evidenziare la performance gravemente insufficiente dell'arbitro Guida e del VAR in occasione della rete annullata a Koopmeiners per fuorigioco "geografico" di Thuram. Senza vedere il fallo precedente in area di Gila su Cabal, talmente evidente che Lele Adani in diretta TV alla Domenica Sportiva ha provato a spiegare con una teoria tanto originale quanto sconcertante se fosse vera: "Ve lo dico io perché. Il VAR non ha rivisto l'azione riavvolgendo il nastro sin dall'inizio. Questo fallo è sfuggito, si sono concentrati solo sul fuorigioco…"

Cos'è successo in Juve-Lazio sul gol annullato a Koopmeiners: Thuram in fuorigioco ma prima c'è fallo

Un rigore evidente e che tutti hanno dichiarato esserci, sia in tempo reale sia, soprattutto, nelle successive analisi alla moviola. Gila interviene in modo scomposto, in ritardo e fallosamente su Cabal che si libera del pallone e viene atterrato malamente in area laziale. Tutto prosegue con la palla che finisce sul destro di Koopmeiners che tira di prima intenzione e supera Provedel, chiudendo sul primo palo, ma tutto viene interrotto con l'arbitro Guida che viene richiamato dal VAR. Revisione e decisione: rete annullata per fuorigioco "geografico" di Thuram che si trova tra la traiettoria del pallone e portiere avversario, obbligandolo a non vedere partire il tiro.

Adani è chiaro sul fallo di Gila su Cabal: "Questo episodio è scappato all'occhio del VAR"

Tutto corretto? Assolutamente no, perché si resta allibiti nel prendere atto che alla moviola si è deciso di intervenire unicamente sulla parte finale di una azione più complessa e lunga che è evidentemente viziata da un intervento irregolare di Gila su Cabal. Com'è possibile non aver fischiato un rigore tanto solare? Tutti hanno puntato il dito su arbitro e VAR ma nessuno è riuscito a darsi una motivazione plausibile, tranne Lele Adani che, tra il serio e il provocatorio, ha sviluppato la propria teoria: "Posso dire la mia quando è possibile?". Così si infila nel dibattito in diretta TV alla Nuova DS su Rai2. "Secondo me questo gli è scappato".

L’internazionale arbitro Guida, al centro delle polemiche insieme al VAR per la direzione di Juve–Lazio

Adani e la disorientante teoria, silenzio in studio: "Direte che è impossibile ma è andata così"

Un incipit che lascia un silenzio surreale in studio, con Adani che incalza e spiega: "Direte… è impossibile. No, no è possibile, gli è sfuggito, gli è scappato all'occhio. Il VAR è tornato indietro ma sul primo caso, il più vicino all'azione cioè il fuorigioco. Per me al VAR non sono andati indietro abbastanza… qui è impossibile non dare un calcio di rigore. In generale vanno a monitorare tutto ciò che c'è dentro un'azione, anche se la palla non è meno lontana: spesso vediamo rigori dati a cross fatto, ma qui Cabal è dentro l'azione e viene falciato con la gamba e con tutto il corpo. E' un episodio da campo, un rigore da dare sul campo".

Bergonzi e la paura sull'utilizzo del VAR: "Brutta strada dei miei ex colleghi, lo usano come moviola in campo"

Una visione particolare ma evidentemente l'unica plausibile e che viene avvalorata anche da Mauro Bergonzi che in studio sottolinea lo sconcertante errore arbitro-VAR: "Gila arriva in maniera scoordinata e veloce e questo mi porta ad una mia grandissima paura" aggiunge l'ex fischietto. "I miei ex colleghi stanno prendendo la strada sbagliata: invece di utilizzare il VAR per quelle due parole semplicissime con cui dare un supporto all'arbitro, sui chiari ed evidenti errori, lo stanno trasformando in una moviola in campo. Rivedendo quanto accaduto a Cabal non è possibile non andarlo a rivedere al monitor… poi Guida, espertissimo, avrebbe deciso cosa fare anche confermando che non fosse rigore… ma fateglielo vedere"

Anche Marelli sottolinea la clamorosa svista su Cabal: "E' un intervento negligente, è calcio di rigore"

Anche altri opinionisti ed ex fischietti come Luca Marelli di DAZN hanno analizzato e rivisto l'episodio, restando sulla linea di un errore evidente in combutta tra arbitro e VAR: "Corretto annullare il tiro per la posizione di fuorigioco di Thuram che nasconde la palla a Provedel" ha spiegato, per poi confermare lo sbaglio ad inizio dell'azione: "Questo è il classico intervento negligente. Non conta nulla che abbia già scaricato il pallone perché va considerato se l'intervento è regolare o irregolare. E qui Gila entra in maniera negligente su Cabal: questo è calcio di rigore". Senza però dare una spiegazione di come possa essere accaduta una svista così clamorosa, lasciando ad Adani l'unica interpretazione. Plausibile ma sconcertante.