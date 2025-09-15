La scena imbarazzante dei giocatori del Barcellona che vanno via senza doccia perché non possono farla

Dopo il 6-0 rifilato al Valencia, il Barcellona ha dovuto lasciare l’Estadi Johan Cruyff senza potersi fare la doccia: problemi strutturali dell’impianto e scene curiose nel tunnel con i giocatori ancora in divisa da gara.

Il match stravinto dal Barcellona sul Valencia ha avuto un epilogo inaspettato per i padroni di casa. Questi ultimi, infatti, sono stati costretti a lasciare lo stadio senza potersi lavare, ricorrendo dunque a soluzioni d’emergenza. Nel tunnel del piccolo stadio Johan Cruyff si è assistito a scene particolari, con molti calciatori blaugrana che si sono presentati nelle stesse condizioni in cui erano usciti dal campo.

L'epilogo curioso del match tra Barcellona e Valencia, cosa è successo

Una giornata particolare, dunque, per il Barça, non iniziata sotto i migliori auspici. L’infortunio di Yamal e l’assenza dall’undici iniziale di Raphinha per un ritardo nella seduta di attivazione pre-partita sembravano il preludio a un match difficile per gli uomini di Flick, che invece hanno letteralmente dominato gli avversari 6-0. Sorrisi ed entusiasmo alle stelle al termine della gara, ma subito dopo è arrivata la brutta sorpresa con l’impossibilità di farsi la doccia.

I calciatori del Barcellona non possono farsi la doccia

Una situazione figlia dei problemi dell’impianto Johan Cruyff, da appena 6mila posti. Il Barcellona è stato costretto a giocarvi per i lavori in corso al Camp Nou, in fase di ultimazione, e per l’indisponibilità dello Stadio Olimpico di Montjuïc, occupato da un concerto. Ecco allora il permesso speciale per giocare nel piccolo impianto, con non pochi problemi. Infatti l’Estadi Johan Cruyff non era pronto ad accogliere le due squadre e a garantire i servizi abituali per una partita di calcio.

Scene curiose nel tunnel che porta dagli spogliatoi, con quasi tutti i calciatori ancora vestiti con le divise utilizzate in campo. Alcuni portavano gli scarpini in mano e ai piedi le ciabatte. Altri, come Araujo, erano senza maglia e con asciugamani a coprire spalle e busto. Scene da calcio dilettantistico, con un visibile imbarazzo anche da parte dei diretti interessati. Se alcuni di loro si sono poi recati in altri punti delle strutture del club per potersi lavare, altri sono tornati a casa in macchina esattamente come avevano finito il match. Insomma, un finale di weekend decisamente oltre le righe per la squadra catalana.