La Sampdoria ha acquistato Jesé, l’attaccante che pagò per eliminare l’ex fidanzata da un reality Il calciomercato della Sampdoria continua. I blucerchiati hanno acquistato Jesé Rodriguez, ex attaccante di Real Madrid e PSG che qualche anno fa raggiunse enorme notorietà perché spese una cifra importante per eliminare dal GF Vip spagnolo l’ex fidanzata.

A cura di Alessio Morra

La Sampdoria naviga in cattive acque, in campo e fuori. Penultimi in classifica, con un ritardo di sette punti dallo Spezia quartultimo, i blucerchiati hanno anche grossi problemi a livello societario. Ma, come ripete Stankovic, non bisogna mollare. Bisogna crederci e per questo i dirigenti della Samp si muovono ancora sul mercato. Colley è stato ceduto al Besiktas, mentre è stato tesserato lo spagnolo Jesé, un calciatore ancora giovane che vanta un passato importante, ma che era svincolato da qualche settimana.

Serviva un attaccante ed è arrivato. Jesé Rodriguez, meglio noto come Jesé è nato nel 1993 ed ha un pedigree eccezionale avendo giocato con il Real Madrid e il Paris Saint Germain. La sua bacheca è stracolma, considerato che mette sul piatto una decina di trofei e soprattutto due Champions League. Non era titolare, ma un contributo lo ha dato. Poi non è riuscito a confermarsi, giocando in Premier League (con lo Stoke City), in Portogallo (Sporting) e di nuovo in patria (Betis e Las Palmas) prima di svernare in Turchia.

Il calciatore è stato annunciato in modo molto simpatico dalla Sampdoria che sui social network ha postato i codici del televoto del Festival di Sanremo ed ha aggiunto, ai 28 cantanti in gara, il numero 99, quello che ha scelto Jesé, che avrà molta voglia di riscattarsi dopo una serie di annate opache giocando anche in Serie A, che sarà il suo sesto campionato nazionale differente (dopo Inghilterra, Spagna, Francia, Portogallo e Turchia).

Presentato prendendo in prestito una grafica del Festival di Sanremo, Jesé viene ricordato pure per un episodio che si può definire alquanto particolare, che è datato 2018. All'epoca l'attaccante spagnolo spese una cifra importante per far uscire la sua ex fidanzata da un reality TV spagnolo.

Jesé Rodriguez era legato sentimentalmente ad Aurah Ruiz. I due, che hanno un bambino, avevano litigato pesantemente, trascendendo anche sui social network e dopo quella lite presero strade separate. Aurah Ruiz divenne una concorrente del Grande Fratello Vip 6 spagnolo e quando finì al televoto uscì. Venne eliminata dal gioco. Determinante fu proprio Jesé che spese la bellezza di 5 mila euro per votare e quindi favorire gli avversari dell'ex fidanzata, che quindi abbandonò la casa.