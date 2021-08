La Roma vola alla fase a gironi di Conference League, 3-0 al Trabzonspor: Zaniolo torna al gol La Roma di José Mourinho si qualifica alla fase a gironi della Conference League 2021-2022. Dopo la vittoria dell’andata i giallorossi battono 3-0 il Trabzonspor anche all’Olimpico: decisivi i gol siglati da Bryan Cristante nel primo tempo, da Nicolò Zaniolo, alla prima rete dopo il rientro dall’infortunio, nella ripresa e di El Shaarawy nel finale.

A cura di Michele Mazzeo

La Roma batte 3-0 i turchi del Trabzonspor nel match di ritorno del playoff e si qualifica per la fase a gironi della Conference League 2021-2022. Dopo il successo in terra turca nella gara d'andata, la formazione di José Mourinho si ripete anche all'Olimpico staccando il pass per la fase finale della nuova competizione europea. Decisivi i gol siglati da Bryan Cristante al 20′ del primo tempo, da Nicolò Zaniolo nella ripresa e da Stephan El Shaarawy nei minuti finali.

Avvio di gara senza grandi sussulti. Dopo quindici minuti l'ex Parma Cornelius è costretto a lasciare il campo per infortunio. Dopo qualche minuto il vantaggio dei giallorossi con la perfetta conclusione in diagonale di Bryan Cristante che batte il portiere turco e segna il suo primo gol stagionale. I giallorossi insistono con Pellegrini che va più volte vicino al raddoppio mentre la formazione turca fatica a creare pericoli dalle parti di Rui Patricio.

In avvio di ripresa però gli ospiti, che intanto hanno sostituito l'evanescente ex Gervinho, spingono alla ricerca del pareggio ma sul colpo di testa di Victor Hugo ci pensa Rui Patricio che con una grande parata riesce a mantenere inviolata la sua porta. I giallorossi hanno la chance di raddoppiare ma Tammy Abraham è sfortunato: grande colpo di testa su cross di Karsdorp per l'inglese con il pallone che però sbatte sul palo a Cakir battuto. Al 64′ ci pensa poi Nicolò Zaniolo a siglare la rete del raddoppio finalizzando una veloce ripartenza giallorossa. Per lui si tratta del primo gol ufficiale dopo il calvario patito per il doppio infortunio al ginocchio. Gloria poi anche per il suo sostituto con Stephan El Shaarawy che pochi minuti dopo esser entrato in campo sigla il gol del definitivo 3-0 al termine di una splendida azione personale.