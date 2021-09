La Roma vince, Mourinho punge la Lazio: “Domenica abbiamo perso contro una piccola squadra” José Mourinho attacca di nuovo la Lazio dopo la vittoria della Roma in Conference League contro lo Zorya. “Qualche giorno fa… domenica scorsa abbiamo dominato una partita contro una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso”, le parole dello Special One che adesso si concentra sul campionato.

La vittoria in Europa League contro lo Zorya (3-0) in Conference League regala alla Roma il primato nel girone e le permette di lasciare alle spalle la sconfitta nel derby. Un nervo scoperto. Una ferita che brucia e fa ancora male. E le polemiche per la direzione arbitrale sono come strofinare grani di sale sulla pelle. Il botta e risposta (alla vigilia della gara di Europa League Sarri aveva "zittito" il portoghese) a distanza continua anche dopo il successo in Coppa. L'ex Chelea si presenta dinanzi ai microfoni e nell'incipit rifila la stoccata ai biancocelesti.

Per me oggi contava il risultato – ammette Mou -. Qualche giorno fa… domenica scorsa abbiamo dominato una partita contro una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso. Oggi invece abbiamo vinto e abbiamo fatto un altro passo in avanti senza avere infortuni e gestendo le energie perché abbiamo fatto riposare diversi giocatori.

Il massimo risultato con il minimo sforzo. Quel che occorreva come viatico per il match di campionato di domenica 3 ottobre contro l'Empoli, ultimo impegno prima della sosta per gli impegni delle nazionali. La Conference League tornerà il 21 ottobre: avversario di turno saranno i norvegesi del Bodø/Glimt, gara che cadrà tra due incontri durissimi in Serie A (Juventus e Napoli). Per dare le dimensioni del tour de force Mourinho spiega come il club ha pensato di ovviare al rientro nella Capitale dall'Ucraina.