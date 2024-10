video suggerito

La Roma va a Monza senza Dybala e Hummels, non sono tra i convocati: Juric ritrova Zalewski Paulo Dybala e Mats Hummels non convocato per la partita di campionato che la Roma giocherà domani, domenica 6 ottobre, in casa del Monza di Nesta. I due giocatori assenti per due differenti problemi fisici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Paulo Dybala e Mats Hummels non prenderanno parte alla trasferta della Roma in casa del Monza di Alessandro Nesta. Sia l'argentino che il difensore tedesco di fatto non figurano nella lista convocati diramata dal tecnico Juric. Un'assenza a sorpresa dovuta a due diversi acciacchi fisici. Per la Joya pare si tratti di un fastidio accusato durante l'allenamento che di fatto ha costretto il giocatore a interrompere la seduta. Pare sia un risentimento al flessore sinistro che lo aveva fermato al 45′ della sfida contro l'Athletic Bilbao. Una ricaduta per Dybala dunque, mentre per l'ex Bayern e Borussia Dortmund invece lo stop dovrebbe essere stato causato da una sindrome influenzale e febbre alta.

Un'assenza inaspettata per Juric e per la Roma chiamata a rialzare la testa dopo l'inaspettata sconfitta in Europa League contro l'Elfsborg in Svezia. Nel pomeriggio si è parlato tanto anche della clamorosa ipotesi di un possibile esonero dello stesso allenatore ex Torino in caso di risultato negativo a Monza. Di certo la stagione dei giallorossi non è iniziata nel migliore dei modi dopo l'esonero di De Rossi, le dimissioni della CEO Lina Souloukou e la conseguente protesta dei tifosi contro Pellegrini e compagni.

L'unica nota positiva, se così possiamo definirla, è la fine del caso Zalewski. L'esterno polacco è di fatto tornato nella lista dei convocati dopo essere rimasto fuori rosa quando ancora De Rossi era l'allenatore dei giallorossi. La mancata cessione tra i motivi della presa di posizione da parte del club, aveva portato a un'altra situazione complicata. Con l'arrivo di Juric poi il giocatore è stato nuovamente reintegrato allenandosi con i compagni anche se non è ancora arrivata la firma sul rinnovo del contratto, ma le parti si sono avvicinate.

Anche La Fee torna tra i convocati insieme a Zalewski

Oltre alla presenza di Zalewski tra i convocati, l'altra sorpresa apparsa nella lista presentata dal tecnico Juric è quella di Enzo La Fee. Il giocatore è totalmente recuperato dopo l'infortunio che lo aveva colpito a fine agosto. Un altro elemento da inserire nella rosa giallorossa che sicuramente sarà di grande aiuto per questa Roma a caccia di un risultato positivo contro un Monza che però non ha ancora vinto una partita fino a questo momento e vorrebbe regalare al proprio pubblico la prima gioia proprio contro i giallorossi.