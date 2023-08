La Roma poteva segnare alla Salernitana per una grave distrazione: l’arbitro lo ha impedito Nel corso di Roma-Salernitana si è verificato un episodio molto singolare dopo la rete del pareggio di Candreva e ha portato alle proteste da parte dei giallorossi prima della ripresa del gioco.

A cura di Vito Lamorte

Roma-Salernitana è stato un match divertente e ricco di colpi di scena. Chi ha scelto di vedere la partita dello stadio Olimpico, chiusasi col risultato di 2-2, ha assistito a quasi 100′ di emozioni, a gol pregevoli e ad una sfida che non ha mai dato l'impressione di essere decisa fino al fischio finale.

È passato inosservato un evento curioso subito dopo il gol del pareggio dei granata, firmato da Candreva, che è stato scovato dalla redazione de Il Romanista e ha portato a diversi secondi di proteste da parte dei giallorossi prima della ripresa del gioco.

Antonio Candreva ha appena firmato il primo dei due gol che lo hanno messo sulla copertina della prima giornata di campionato 2023-2024 e tutta la squadra di Paulo Sousa va a festeggiare davanti alla panchina del suo allenatore, che era nella loro metà campo difensiva nella prima frazione.

Nel momento in cui l'ultimo giocatore granata è ritornato nella sua metà campo i calciatori della Roma hanno sollecitato l'arbitro Feliciani a fischiare la ripresa del gioco come riportato sul regolamento: il direttore di gara, però, ha preso tempo e ha incoraggiato i giocatori della Salernitana a riprendere il proprio posto.

Le proteste dei giocatori della Roma non sono mancate, con Bove tra i furenti perché davanti i giallorossi avrebbero avuto la strada spianata verso la porta. Paulo Sousa, mentre dava direttive ai suoi, si è reso conto della situazione e ha mandato un giocatore (Botheim) nella metà campo della Roma proprio per impedire la ripresa immediata.

In pochi secondi la squadra campana si è schierata subito in campo e Feliciani ha fischiato la ripresa, lasciando l'amaro in bocca ai giallorossi.

Ricordiamo che, in base al regolamento, dopo che una squadra ha segnato un gol l’altra riprenderà il gioco dal centro del campo. La procedura stabilisce alcuni parametri da far rispettare per ogni calcio d’inizio: tutti i calciatori devono essere nella propria metà del terreno di gioco; gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio devono essere almeno a 9,15 m dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco; il pallone deve essere fermo sul punto centrale del terreno di gioco; l’arbitro emette un fischio per autorizzare l’esecuzione del calcio d’inizio; il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente; una rete può essere segnata direttamente su calcio d’inizio contro la squadra avversaria.