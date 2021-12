La Roma ha un’arma in più, Mourinho stregato: “Una delle poche cose che mi è piaciuta” La Roma vince in Conference League e supera il girone da prima in classifica. Mourinho felice a metà per la prestazione dei suoi ma stregato dalla performance di uno dei suoi uomini: “Una delle poche cose che mi è piaciuta”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma vince in casa del Cska Sofia e conquista la qualificazione al prossimo turno di Conference League da prima nel proprio girone. José Mourinho ringrazia la Zorya che ha pareggiato contro il Bodo/Glimt per poter vincere la fase a gironi. Un successo che però non ha soddisfatto completamente lo Special One che ha visto più volte la sua squadra soffrire nonostante il largo vantaggio maturato inizialmente. Alla fine il 2-3 è ciò che bastava a questa Roma per centrare l'obiettivo minimo di questa stagione ma è chiaro che i giallorossi ora dovranno raddrizzare anche la posizione in classifica in campionato.

A salvare la Roma è stato però un giocatore a sorpresa. Oltre alla conferma di Tammy Abraham autore di una doppietta, i giallorossi e Mourinho si possono godere colui il quale è ora considerato come l'arma in più della squadra: Borja Mayoral. Lo scorso anno è esploso nella seconda parte di stagione togliendo spesso il posto da titolare a Dzeko nel ruolo di punta nella squadra di Fonseca. Quest'anno con Mourinho però lo spagnolo ha avuto davvero pochissimo spazio ma contro il Cska Sofia ha giocato una partita monumentale guadagnandosi la fiducia di Mourinho:

“Una delle poche cose che veramente mi è piaciuta, ha avuto qualità con la palla, ha giocato molto bene con le linee, mi è piaciuto molto – ha dichiarato a Sky l'allenatore della Roma – L’atteggiamento non mi sorprende, lavora sempre e la sua qualità nel gioco è una delle poche cose che mi è piaciuta veramente”. Un bell'attestato di stima per un giocatore che in questa stagione ha totalizzato appena 9 presenze di cui 3 in campionato in soli 26 minuti complessivi. In Conference League ha però mostrato allo Special One che può essere un elemento su cui può contare davvero anche nel prosieguo della stagione. La spalla perfetta per Abraham che con lui è sembrato avere una marcia in più.

Borja Mayoral ha segnato un gol meraviglioso di tacco che ha fatto impazzire i tifosi della Roma presenti a Sofia e a fine partita non ha potuto nascondere la sua felicità per le parole espresse da Mourinho nei suoi confronti: "Ne sono orgoglioso, certo. Mi conoscete già, sono uno che lavora tanto per se stesso e per la squadra – ha detto al termine della gara – Posso giocare e fare quello che so fare. Come ho fatto l’anno scorso. Sono contento di questa serata”.

Borja Mayoral è stato più volte accostato alla Fiorentina che sta cercando di cautelarsi nel caso in cui Vlahovic dovesse lasciare la Viola già a gennaio. Ma questa prova potrebbe magari cambiare tutto e dargli maggiori chance alla Roma: “Siamo 4/5 attaccanti. Ora giochiamo con due punte, prima con una sola – ha aggiunto lo spagnolo – È molto meglio per me, per noi, mi sono trovato molto bene con Tammy”.