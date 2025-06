video suggerito

La Roma cambia il proprio stemma, l'annuncio dei Friedkin che fa felice il popolo giallorosso La Roma cambierà stemma. Ryan e Dan Friedkin hanno annunciato che il club giallorosso tornerà al passato, e riadotterà il vecchio stemma, quello richiesto a gran voce dalla tifoseria, che ha in evidenza la scritta ASR.

A cura di Alessio Morra

La Roma ha vissuto una seconda parte di stagione straordinaria, grazie al lavoro magnifico di Claudio Ranieri, che ha lasciato il posto a Gian Piero Gasperini, che è stato ufficializzato. L'ex tecnico dell'Atalanta ha firmato un triennale. I Friedkin, proprietari del club, hanno voluto fare il punto della situazione con un lunghissimo messaggio nel quale hanno parlato della stagione chiusa e del futuro: che prevede un nuovo stemma e soprattutto la costruzione del nuovo stadio, che sarà un nuovo ‘Colosseo'.

Il messaggio di fine stagione dei Friedkin

Dan e Ryan Friedkin hanno nel messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club ripercorso la stagione giallorossa: "È stata una stagione definita dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida e ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo club. Lottiamo insieme", passando da De Rossi a Juric fino a Ranieri e ora c'è Gasperini.

I proprietari americani ringraziano soprattutto la tifoseria: "Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a voi, i tifosi, il cui cuore pulsante è l’anima stessa della Roma. La vostra lealtà, passione e amore per i colori giallorossi hanno reso quest’anno indimenticabile… e la sua conclusione, un motivo d’orgoglio".

Ode a Ranieri: "Siamo grati a Claudio"

Parole al miele, naturalmente, per Claudio Ranieri: "Quando la Roma ha avuto bisogno di chiarezza e leadership, abbiamo preso una decisione strategica scegliendo qualcuno che incarnasse davvero i valori di questo Club. La nomina di Claudio Ranieri non è stata solo una risposta al momento, ma ha riflesso la nostra convinzione nella stabilità, nell’identità e nel legame con la nostra storia. Siamo sinceramente grati a Claudio per aver risposto alla chiamata con tanta integrità e professionalità, e per una seconda parte di stagione di cui i tifosi della Roma, ovunque si trovassero, potessero essere fieri".

Il futuro è Gasperini: "Tecnico di esperienza e visione"

Sir Claudio è il passato, ora al timone c'è Gasperini: "Un tecnico di grande esperienza, personalità e visione. La sua filosofia calcistica, la profonda cultura del lavoro e la capacità di valorizzare il talento si allineano perfettamente con l’identità e le ambizioni dell’AS Roma. Crediamo che sia il Mister giusto per questo momento e il leader giusto per ciò che verrà. Gasperini verrà affiancato dalla preziosa consulenza di Claudio, che resterà con noi come dirigente fidato e senior advisor della proprietà, siamo fiduciosi che Gasperini guiderà il club verso un futuro entusiasmante e vincente".

Lo stemma ASR torna: "Un tributo all'identità della Roma"

Ma non c'è solo il campo nella mente dei Friedkin, perché il club ha deciso di cambiare il proprio stemma. Si ritorna con il simbolo richiesto da tempo da buona parte della tifoseria romanista. Lo stemma ASR: "Siamo orgogliosi di annunciare la progressiva riappropriazione dello storico stemma ASR, un simbolo che incarna l'anima di questo Club. Questa decisione, presa con profondo rispetto per la nostra tradizione e in risposta ai desideri più profondi dei nostri tifosi, è un tributo all’identità della Roma".

Infine la promessa del nuovo stadio della Roma, se ne parla da oltre un decennio, ma l'impegno è forte e il progetto per Pietralata è già partito: "Una casa degna dei nostri tifosi, un'eredità per le prossime generazioni, e un dono del club a questa Città Eterna. Un nuovo Colosseo maestoso, che promettiamo di realizzare".