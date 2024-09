video suggerito

La rivincita di Baldini, primo col Pescara in C: "Allenavo gratis, per anni non sono più esistito" Silvio Baldini è primo in classifica con il suo Pescara in Serie C. L'allenatore dei abruzzesi in conferenza stampa si è anche tolto qualche sassolino spiegando la sua visione di calcio e di ciò che ruota attorno a questo sport: "Io ho fatto 10 anni nel calcio senza prendere un euro. Chi mi conosce mi stima ma altri mi fanno passare per co***one".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Pescara è al primo posto in classifica nel girone B di Serie C. La squadra abruzzese, allenata da Silvio Baldini, è a quota 10 punti dopo 3 vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornate di campionato. Una soddisfazione enorme per il tecnico di Massa che dopo l'impresa di riportare il Palermo in Serie B, lo scorso anno è stato a Crotone prima di accettare la sfida del Delfino. Nel corso della conferenza stampa post vittoria contro Pianese, l'allenatore si è voluto soffermare su una precisa domanda di un giornalista che sottolineava gli elogi nei suoi confronti da parte di tanti allenatori.

A questo punto Baldini prende la parole e spiega la sua visione del calcio in questo momento: "I colleghi che mi conoscono sanno quando parlo cosa dico, chi sono e nel calcio hanno vinto anche tanto – spiega -. Ma nel calcio l'80% è degli ignoranti, dei lestofanti, come ad esempio procuratori, gli amici dei direttori". E continua: "Io faccio fatica in questo mondo, sono stato 6 anni fermo per mia scelta, ma dopo i primi 2 anni non mi ha più chiamato nessuno, per 4 anni non esistevo, mi ha chiamato solo la Carrarese perché erano ultimi e non dovevano retrocedere".

Si toglie qualche sassolino Baldini che in effetti era un po' scomparso dal calcio negli ultimi anni. "Sono andato a luglio alla Carrarese facendo 4 anni gratis – aggiunge l'allenatore del Pescara che cerca di rendere l'idea di quanto visto e di come sia attualmente la sua visione di calcio e di ciò che gli ruota intorno -. Io ho fatto 10 anni nel calcio senza prendere un euro. Chi mi conosce mi stima ma altri mi fanno passare per co***one, anche tante persone dicono che non è giusto che alleni gratis ma sarà un problema mio".

Il cammino del Pescara di Baldini fino a questo momento

L'allenatore del Pescara ha voluto dunque fare questa precisazione nel corso di una conferenza stampa in cui si è parlato in maniera generale sia della squadra ma anche della sua visione del mondo del calcio. Con gli abruzzesi Baldini è riuscito a far tornare l'entusiasmo in una piazza che vuole tornare nuovamente in Serie B. Il campionato del Delfino è iniziato con la vittoria 2-1 in casa della Ternana, poi subito dopo il pareggio 2-2 contro la Torres in casa e successivamente il successo esterno sul campo del Rimini prima del successo con Pianese.