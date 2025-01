La reazione incredula di McTominay davanti al saluto di centinaia di tifosi prima di Atalanta-Napoli Duemila tifosi del Napoli hanno accompagnato la squadra verso l’aeroporto. Il Napoli giocherà con l’Atalanta sabato sera. Il caloroso sostegno dei tifosi ha colpito Scott McTominay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I tifosi del Napoli avevano annunciato che nel giorno della partenza alla volta di Bergamo, per la partita con l'Atalanta, avrebbero accompagnato i calciatori di Conte in aeroporto. Così è stato. Ma in pochi forse pensavano che oltre duemila tifosi si sarebbero presentati per dare sostegno a Lukaku e soci. Scott McTominay ha mostrato la propria gioia e il proprio stupore con una stories su Instagram.

Duemila tifosi del Napoli con la squadra verso l'aeroporto

Dopo la conferenza stampa di Conte, il Napoli si è mosso da Castel Volturno e si è recato all'aeroporto di Capodichino. In via Umberto Maddalena la squadra ha trovato un bagno di folla. I tifosi partenopei si sono presentati in massa e in oltre duemila hanno provato a dare forza e coraggio ai partenopei, che sabato sera saranno impegnati nella difficile trasferta di Bergamo, con l'Atalanta è partita scudetto, anche se il tecnico degli azzurri non vuole pronunciare quella parola.

Lo stupore di McTominay per il supporto dei tifosi

In quella parte finale di tragitto verso l'aeroporto i calciatori hanno trovato tanti tifosi che sventolavano bandiere e inneggiavano cori gioiosi e di incoraggiamento, e non sono mancati i fumogeni. Per chi ha fatto parte della squadra che ha vinto lo scudetto nel 2023 non è una novità un supporto del genere, così come per chi ha già avuto modo di vincere (Lukaku o Conte).

Scott McTominay invece, pur avendo giocato per tanti anni con il Manchester United, non è stato abituato a vedere qualcosa del genere e ha mostrato il proprio stupore e la propria gioia per quanto ha visto. Lo scozzese ha postato un video di qualche secondo in una stories sul suo profilo Instagram, nel quale si vede l'enfasi dei tifosi partenopei. McTominay ha aggiunto un cuore azzurro ed ha scritto una sola parola "Incredibile".