Napoli, 2mila tifosi a Capodichino per salutare gli azzurri prima della partita con l'Atalanta: traffico impazzito Migliaia di tifosi a Capodichino ad attendere il bus del Napoli, con la squadra in partenza per la partita di domani con l'Atalanta. Traffico in tilt a Corso Secondigliano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Quasi 2mila tifosi a Capodichino, oggi, per salutare il Napoli in partenza per Bergamo per la partita Scudetto di domani con l'Atalanta. Gli ultras erano attesi per incoraggiare i giocatori prima della partita di domani, ma non così tanti. Ad ogni modo, le forze dell'ordine, con il personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale, si sono fatte trovare pronte, con tutte le postazioni coperte nei punti nevralgici dell'area antistante lo scalo partenopeo. Ciò nonostante, il traffico a ridosso dell'aeroporto oggi pomeriggio è impazzito. Corso Secondigliano e Viale Umberto Maddalena sono rimasti completamente bloccati, con migliaia di auto incolonnate in fila in attesa e in marcia a passo d'uomo. Il raduno dei tifosi è stato deciso sia per salutare gli uomini di Conte che attraversano un momento positivo con il primato in classifica che dal fatto che la trasferta è stata vietata ai residenti in Campania.

Il saluto degli ultras al Napoli per la partita Scudetto con l'Atalanta

D'altra parte, il match di domani ha un sapore particolare. Il Napoli gioca in trasferta a Bergamo domani sera, sabato 18 gennaio 2025. Gli azzurri sono primi in classifica con 47 punti, con l'Atalanta terza a 43. In mezzo c'è l'Inter. Il match di andata allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, si è chiuso con un pesante 3 a zero inflitto dai bergamaschi ai padroni di casa. La partita di domani ha tutto il sapore dello Scudetto.

Il Calcio Napoli, dopo l'allenamento di questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno, ha raggiunto l'Aeroporto di Capodichino in pullman, come da tradizione. La partenza è sempre nel pomeriggio, in modo tale da consentire ai calciatori di arrivare in tutta tranquillità, raggiungere l'albergo, cenare e andare subito dopo a dormire. Senza troppe preoccupazioni. La sorpresa è stata che ad accompagnarli verso l'aeroporto di Capodichino hanno trovato migliaia di tifosi azzurri con bandiere, fumogeni e cori di incoraggiamento per i Campioni di Inverno, che hanno affiancato il bus azzurro per tutto il tragitto.