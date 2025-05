video suggerito

La reazione di Yamal ai fischi assordanti dei tifosi dell’Inter nella sua prima volta a San Siro Appena Lamine Yamal mette piede in campo i tifosi dell’Inter lo sommergono di fischi: è la prima volta a San Siro per il giovane gioiello del Barcellona che affronta tutto con la solita sfrontatezza. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima volta a San Siro potrebbe essere indimenticabile per Lamine Yamal, ma l'atmosfera calda di uno stadio storico non lo spaventa. Il giovane spagnolo ha personalità da vendere e lo ha sempre dimostrato, anche nelle situazioni più difficili: all'andata è sceso in campo nonostante l'infortunio riuscendo a segnare un gol bellissimo e adesso al ritorno non si piega ai fischi dei tifosi dell'Inter che cercano di esorcizzare così la paura del Barcellona.

Alcuni giocatori blaugrana sono stati mandati in campo per la pitch inspection di rito prima di prepararsi per il riscaldamento e la bionda chioma della giovane stella spicca su tutti in campo. Lamine Yamal cammina tranquillo assieme ai suoi compagni di squadra e sorride quando si accorge che tutto lo stadio lo sta fischiando. Non fa una piega e continua per la sua squadra con un'espressione quasi beffarda che preannuncia la sfida.

I fischi dei tifosi dell'Inter non spaventano Lamine Yamal

Prima di una semifinale di ritorno di Champions League la gambe tremano un po' a tutti, ma il giovanissimo spagnolo fa eccezione. Lamine Yamal non ha neanche 18 anni ma affronta ogni partita con sfrontatezza nonostante la pressione: oggi sarà la sua prima apparizione a San Siro, in ballo c'è la finale del 31 maggio ma lui sembra non accusare l'atmosfera pesante in cui si è calato.

Durante il giro di campo assieme ad alcuni giocatori del Barcellona viene sommerso di fischi dai tifosi interisti che hanno già preso posto sugli spalti a più di un'ora dall'inizio. Appena lo scorgono sul prato si scagliano verso di lui che intanto resta tranquillo in campo: la telecamere lo inquadra da vicino e lui addirittura sorride mentre lo stadio gli si ritorce contro, con la solita sfacciataggine che lo porta a fare magie in campo contro ogni avversario.