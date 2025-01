video suggerito

La reazione di Cristiano Ronaldo quando il figlio ha osato dirgli "Mbappé è più forte di te" CR7 ha confessato la particolare predilezione per l'attaccante francese da parte di uno dei suoi figli, Mateo. Il campione portoghese sorride e lo mette a posto ricordando una cosa in particolare.

"Papà, Mbappé è più forte di te". Mateo, uno dei figli di Cristiano Ronaldo, ha lasciato il genitore a bocca aperta. Per un attimo CR7 è rimasto spiazzato da quell'affermazione: gliel'avesse fatta qualcun altro, lo avrebbe già seppellito sotto la montagna di record, premi e gol che hanno scandito (e scandiscono ancora) la sua carriera oppure lo avrebbe gelato con uno sguardo glaciale. L'indulgenza paterna lo ha spinto a prendere quel paragone che sa tanto di lesa maestà con uno scherzo e ha lasciato che una risata spazzasse via quell'accostamento irriverente.

Non è certo la prima volta che il campione portoghese, cinque volte Pallone d'Oro, si confronta con situazione del genere. In un video di qualche anno fa, durante un'edizione del prestigioso premio, rivelò lui stesso che il primogenito, Cristiano junior, era un fan di Lionel Messi. "È un tuo tifoso", disse all'argentino rivelando quella predilezione particolare che un po' lo divertiva e po' lo lasciava sorpreso. Com'è possibile: hai un padre che vince tutto, è un fuoriclasse e tieni per qualcun altro? Potere della magia del calcio…

Per la sua prole il "Goat" (acronimo di Greatest of All Time, il migliore di tutti i tempi) è sempre qualcun altro. In questo caso si tratta della stella francese del Real Madrid, l'ex enfant prodige che da ragazzino sognava di diventare forte e famoso proprio come la superstar lusitana del calcio mondiale e nelle foto-ricordo accanto a lui sorrideva imbarazzato.

Il dialogo tra CR7 e il figlio: "Papà, Mbappé è più forte di te"

E fa nulla che CR7 sia ormai vicino alla soglia dei 1000 gol, per il piccolo Mateo l'ex Paris Saint-Germain ha una marcia in più. In un estratto di una prossima intervista con la testata giornalistica spagnola La Sexta, Cristiano Ronaldo ha ammesso che il capitano della Francia è molto benvoluto da suo figlio, più del papà stesso. "A Mateo piace molto Mbappé – ha ammesso l'attuale calciatore dell'Al-Nassr -. A volte mi dice: ‘Ehi papà, lo sai che Kylian è più bravo di te?".

Qual è la reazione dinanzi a tanto ardire? Una stroncatura bonaria. Una replica netta. Non c'è bisogno di ricordargli tutto quel che ha vinto, gli dice solo una cosa. E tanto basta per chiudere la vicenda. "Sai cosa rispondo a mio figlio? Gli dico: No, io sono più bravo di lui. E ho segnato molti più gol di lui".

Mbappé è giunto al Real Madrid nell'estate del 2024, il suo trasferimento in Spagna ha lasciato strascichi polemici in Francia e con il suo ex club è finita malissimo: ha perfino fatto causa perché gli siano pagate somme (circa 55 milioni di euro) mai percepite. Quanto al numero di reti, con la maglia dei blancos ne ha realizzate finora 22 in 32 partite. Distante, molto distante dai numeri di CR7 che con le merengues ha messo a segno 450 reti in 438 partite tra il 2009 e il 2018.