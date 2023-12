La rabbia incontenibile di Jonny Otto per futili motivi: “Ha spaccato una tv e un tavolo” Il Wolverhampton ha messo fuori rosa fino al 31 gennaio il difensore spagnolo. Ufficialmente per un “incidente in allenamento” ma la versione trapelata ha raccontato ben altro: la furia improvvisa del calciatore non ha risparmiato nessuno.

Il Wolverhampton aveva classificato il caso come "incidente avvenuto in allenamento", senza fornire ulteriori dettagli sulla decisione di mettere fuori rosa – sia pure temporaneamente – il calciatore Jonny Otto. Fino al prossimo 31 gennaio sarà bandito dal centro sportivo: non avrà alcun contato con il resto del gruppo né coi membri dello staff, guarderà da casa le partire dei Wolves e starà in disparte a meditare su quanto combinato nei giorni scorsi. Il suo comportamento è stato così grave da smuovere il club a prendere una decisione molto severa nei suoi confronti.

Cinque giorni fa il comunicato della società, a distanza di qualche giorno il muro alzato intorno al giocatore ha mostrato qualche crepa e spifferi hanno portato alla luce la verità. È stato The Athletic a chiarire i dettagli della situazione, ce n'è abbastanza per ritenere comprensibile la reazione e la determinazione da parte della dirigenza nei confronti del tesserato. L'ha combinata davvero grossa in un pomeriggio di follia improvvisa, assoluta.

Otto s'è lasciato trascinare dalla rabbia esplosa in allenamento. Ce l'aveva con un compagno di squadra che, a suo dire, aveva sbagliato una giocata. Ne è nata una discussione accesa, i toni si sono esasperati, fino a quando il difensore spagnolo non ha messo le mani addosso a Tawanda Chirewa (il compagno aggredito) rifilandogli una gomitata.

L'episodio, però, non sarebbe finito lì spingendosi ben oltre l'ambito delle ‘cose di campo'. Otto era completamente fuori di sé: prima ha sputato verso un componente dello staff tecnico (che s'era intromesso per fare da paciere) poi, al culmine della furia, ha spaccato un televisore all'interno dello spogliatoio e fatto danni anche a un tavolo. È stato allora che il club lo ha allontanato dal centro sportivo mettendolo di fatto in punizione anche se la versione ufficiale fornita è stata molto generica.

"Jonny non sarà convocato – sono state le parole del manager O'Neil, che aveva annunciato l'assenza del difensore dalla lista dei convocati per la gara (poi vinta per 1-0) contro il Burnley, -. Quando e se sarà di nuovo disponibile lo renderemo noto attraverso un comunicato. Per adesso posso dire non sarà con noi per le prossime partite".

Nella stagione attuale Otto ha accumulato un totale di 3 presenze per complessivi 184 minuti: una in Premier League (appena 4 minuti) e 2 in EFL Cup. Se ne riparlerà a febbraio.